Teatro Gavazzeni, la nuova stagione da Lella Costa ai Panpers

Antonio Ornano, Marta e Gianluca, Lella Costa, Filippo Caccamo e i Panpers . Sono i protagonisti del cartellone della nuova stagione del cineteatro Gavazzeni di Seriate . Le prevendite dei biglietti sono già iniziate alla biglietteria del teatro, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate, e su ticketone.it .

Antonio Ornano

protagonista di molte edizioni di Zelig, di programmi con la Gialappa’s band, serie tv e appuntamenti su diverse piattaforme televisive oltre che di monologhi a teatro e scrittore - è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Forse è solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere, perché – continua - rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale».