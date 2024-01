Tony Dallara, un libro e una mostra: «La musica evoca i colori»

«Tony Dallara 60» libro e mostra di opere pittoriche al Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo. Il cantante, inarrestabile artista, arriva in città il 1° febbraio per inaugurare una personale e presentare il libro che segue almeno in parte la sua lunga biografia di «urlatore» e pittore astrattista. La mostra sarà visitabile fino al 25 febbraio (10-12.30 e 16-19).

Tony Dallara «Nel libro parlo degli anni Sessanta, i più belli di tutti», spiega Antonio Lardera in arte Tony Dallara. «Pittoricamente ero attratto dallo spazio, dalla luna, dall’astrattismo. A quel tempo sarei andato anche io a fare un giretto con gli astronauti. Una cosa bella rimane sempre astratta, esiste e non esiste al tempo stesso. Sono sempre stato interessato ai tanti esperimenti spaziali che facevano e continuano a fare, finché un giorno sarà possibile a tutti intraprendere un viaggio sulla luna». Tony Dallara, 87 anni, si è lasciato alle spalle un problema serio di salute. È tornato in tv a «Domenica In», ha cantato «Romantica», ha emozionato sino al pianto Mara Venier. Certe canzoni, come «Ti dirò» o «Come prima» fanno parte della colonna sonora di generazioni di italiani. Ma il signor Antonio, milanese d’adozione, ha dalla sua una doppia carriera, cantante popolare negli anni Cinquanta e Sessanta, pittore apprezzato anche dalle grandi firme dell’arte dei nostri giorni.

«Quando tornavo a casa la sera, mi fermavo sempre a guardare le vetrine di una galleria che esponeva quadri, anche importanti. Mi piacevano i colori, avevano qualcosa di magico. Brera era a un passo, ma figurati se potevo andarci. I miei avevano bisogno di aiuto. Ho fatto tanti mestieri, felice di farli». Dallara è stato uno dei protagonisti del radicale cambiamento del modo di cantare, introducendo nella musica leggera il cosiddetto «urlo» dopo anni di melodie. Ha inventato uno stile che poi è stato ripreso da personaggi come Mina e Celentano. «Ho cominciato a cantare nel coro della chiesa. In oratorio giocavo a calcio. Mi piaceva fare il portiere, poi ho abbandonato. Don Cesare mi mandava sempre sull’altare a cantare con gli altri, anche se non sapevo una parola di latino, mi davo da fare sul finale delle frasi. Quelle sono state le mie prime rappresentazioni durante la Messa e nel piccolo teatro dell’oratorio. Poi sono arrivate le sale da ballo e ancora più avanti il locale “Santa Tecla”, dove ho conosciuto Celentano. Quando tornavo a casa la sera, mi fermavo sempre a guardare le vetrine di una galleria che esponeva quadri, anche importanti. Mi piacevano i colori, avevano qualcosa di magico. Brera era a un passo, ma figurati se potevo andarci. I miei avevano bisogno di aiuto. Ho fatto tanti mestieri, felice di farli».

Dallara racconta che colori e musica hanno qualcosa di affine e hanno sempre fatto parte della sua vita. «Non avevo soldi per diplomarmi, né studiare arte, ma per fortuna la pittura era innata in me. I colori mi appartenevano. Quando uno prende una nota alta evoca un rosso vivo, “amore mio” è un verde. Sono sempre stato vicino ai pittori moderni, Fontana compreso, e i pittori, anche quelli importanti, a un certo punto mi hanno accolto».

