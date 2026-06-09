Torna «Clorofilla»: una linfa d’arte giovane per la città

Torna da mercoledì 10 giugno a domenica 14 giugno «Clorofilla», la tradizionale mostra collettiva di fine anno dell’Accademia di Belle Arti «G. Carrara» – Politecnico delle Arti di Bergamo, che quest’anno raggiunge un traguardo simbolico significativo: la diciottesima edizione. Da 18 anni «Clorofilla» rappresenta, infatti, il momento in cui l’Accademia si apre alla città mostrando il lavoro svolto durante l’anno accademico dagli studenti: progetti, ricerche e sperimentazioni artistiche realizzati nell’ambito dei corsi triennali di Pittura, Nuove Tecnologie per l’Arte e Design della Comunicazione Visiva e dei bienni specialistici in Pittura e Audiovisivi e Multimedia.

Sul modello dei più importanti Degree Show delle accademie internazionali, «Clorofilla» è un’occasione di collegamento tra l’Accademia e il territorio, consentendo agli studenti di confrontarsi con il sistema culturale cittadino attraverso una pluralità di linguaggi artistici.

Le opere di Colombo

La manifestazione si svilupperà in numerose sedi diffuse sul territorio urbano. Oltre alle mostre allestite nella sede storica dell’Accademia in Piazza Carrara e nelle sedi di via Pignolo e via Suardi, l’edizione 2026 coinvolgerà l’Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota», che ospiterà una mostra speciale nella restaurata Polveriera seicentesca a cura dell’artista Nicole Colombo, la Scuola d’Arte Andrea Fantoni con il Fantoni Hub, la Fondazione MIA con la Sala Locatelli, la Fondazione Adriano Bernareggi con l’ex Oratorio di San Lupo, il Museo civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», Atelier Maffei, Performatorio, Spazio Cromo 17 e la libreria Incrocio Quarenghi che, attraverso il progetto «Crocicchio», presenterà una selezione di opere dei migliori studenti dell’Accademia. L’ampia rete di collaborazioni conferma il ruolo di «Clorofilla» come piattaforma di dialogo tra formazione, produzione artistica e città, trasformando Bergamo in un grande percorso espositivo dedicato alle nuove generazioni di artisti.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il «Clorofilla Art Prize», promosso per il quinto anno dall’associazione Il Cavaliere Giallo. Il premio nasce con l’obiettivo di sostenere i giovani artisti dell’Accademia attraverso l’acquisizione di un’opera selezionata da una commissione tecnica con il coinvolgimento dei soci dell’associazione. L’opera vincitrice entrerà a far parte della nascente Collezione permanente dell’Accademia di Belle Arti «G. Carrara», contribuendo alla costruzione di un patrimonio artistico rappresentativo della produzione delle nuove generazioni.

L’Orchestra studentesca

Il programma di «Clorofilla» sarà arricchito dal concerto «Il solista e l’Orchestra», promosso dal Conservatorio «Gaetano Donizetti» del Politecnico delle Arti nell’ambito del progetto nazionale Proben. L’iniziativa, che prenderà vita al Teatro Sociale di Città Alta domenica alle 17, rappresenta un’importante occasione di incontro tra i percorsi formativi dell’Accademia e del Conservatorio, valorizzando il talento delle giovani generazioni attraverso il dialogo tra arti visive e musica. Protagonisti della serata, insieme all’Orchestra studentesca diretta da Marco Ambrosini, saranno quattro giovani solisti selezionati tra gli studenti del Conservatorio. Sul palco salirà il cornista Michele Morettini, allievo del Maestro

Massimo Capelli, che eseguirà la celebre «Villanelle» per corno e orchestra di Paul Dukas. Accanto a lui si esibiranno il clarinettista Giovanni Maria Paiardi, allievo della professoressa Mariafrancesca Latella, con il «Concerto per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore n.2» di Carl Maria von Weber nel 200° anniversario dalla scomparsa del compositore, e l’oboista Gabriele Durmaz, allievo del Maestro Marco Ambrosini, con il «Concertino per corno inglese e orchestra» di Gaetano Donizetti. Chiuderà la serata il pianista Giorgio Colleoni, allievo del Maestro Massimiliano Motterle, che eseguirà il «Concerto n.3 in Do minore per pianoforte e orchestra» di Ludwig van Beethoven. L’ingresso al concerto è libero con prenotazione su Eventbrite.