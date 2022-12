Torna il concerto di Capodanno sulle note di Vivaldi nella chiesa di San Bartolomeo

La Proloco Bergamo organizza il «Concerto di Capodanno» sulle note di Vivaldi in programma il 1° gennaio 2023 alle 21,15 nella chiesa di San Bartolomeo a Bergamo . Protagonisti sul palco saranno l’Orchestra Harmonia Mundi, il Gruppo corale Icat Città di Treviglio Aps con il soprano Maria Luisa Isgrò, il contralto Magdalena Aparta e il direttore Gian Luca Sanna. L’ingresso è libero, previa prenotazione dei posti inviando una mail a [email protected] I posti saranno liberi e non numerati . Le spettacolo, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo, è totalmente finanziato dalla Proloco Bergamo e da altri partner: per chi lo desiderasse è possibile lasciare un’offerta libera che andrà a sostegno delle attività con i minori de la «Fabbrica dei Sogni» .