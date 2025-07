Torna «Rock sul Serio»: dal 16 luglio uno dei festival più amato dai giovani

Il «rivoluzionario» Rock sul Serio quest’anno sigla la 22° edizione. Un ritorno a casa come lo definisce il team organizzativo. Archiviata l’edizione «in tour» del 2024 a Bergamo il Festival d’avanguardia che mette in vetrina i gruppi rock emergenti ha trovato una cornice naturalistica altrettanto suggestiva come quella in riva al fiume dove era partito trascinando una «fiumana» di giovani rockettari: il lussureggiante parco Carrara.

Ingresso libero

L’inaugurazione il 16 luglio. Cinque serate rock a ingresso libero sempre dalle 19 alle 24, senza prenotazione con ampi spazi espositivi dedicati a hobbisti, espositori anche delle realità sociali, culturali e ambientali del territorio. Un rock a tutto gas fino al 20 luglio che accende i riflettori su un festival realizzato senza fini di lucro e che rappresenta fin dagli albori un punto di riferimento per la musica originale dal vivo e la promozione culturale sul territorio ma anche attento alla sostenibilità, ai temi sociali e alla promozione della musica italiana di qualità.

Il calendario

Ginevra

(Foto di Paola Rizzi) L’edizione 22 mette in vetrina dieci nuovi talenti emergenti. I primi rocchettari a salire sul palco open air sono i «Neoprimitivi» gruppo romano che ama definirsi «un asteroide nella galassia della musica italiana» e il loro rock «krautrocksampler» è psichedelico e post punk e la band «Thomas Greenwood & the Talismans» lanciata in un progetto psych rock nato da una lunga serie di jam tra amici; il loro genere musicale spazia dalla Psichedelica, all’Underground, al Rock progressive, al Rock ’n’ roll e New-wave. La serata successiva saliranno sul palco uno dei cantautori più innovativi, portavoce di una nuova grammatica cantautorale «Giancane» ex chitarrista del Muro del Canto, famoso per la colonna sonora della serie Tv Nexit di Zerocalcare; e la band tutta bergamasca «Serp, Sana e Robusta Prostituzione» cinque giovani frizzanti e irriverenti con un repertorio inedito, variegato e di propria produzione. La sera del 18 luglio due cantautrici: Ginevra, una delle voci più interessanti del pop contemporaneo con un sound sofisticato e visionario e Kyoto, nota per la sua fusione di industrial, post-punk, elettronica scura, spoken music e cantautorato, vincitrice del Premio Live di Musica da Bere 2024, concorso per i talenti emergenti.

Giancane Sabato 19 suonano gli «Elephant Brain» la band nata a Perugia nel 2015 con la pubblicazione del suo primo ed omonimo EP ritenuta tra le più promettenti del nuovo rock e gli «Shocked by Ice Cream» anche abbreviato in SBIC, gruppo tutto bergamasco che fa un rock progressive-indie-ethnic. Gran finale domenica 20 con il rock sensuale, funk, afrobeat e jazz, de «Il Mago Del Gelato», quattro musicisti, affascinati dal mondo e dalla sua trasversalità e dal sestetto bergamasco «Circo Stanza» ensemble fuori dagli schemi che ama definirsi «una compagnia di funamboli della musica» molto in auge tra i giovani grazie a un mix estetico in grado di amalgamare sonorità funky, soul e pop senza preclusioni stilistiche.

Neoprimitivi

L’obiettivo del festival