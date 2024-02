Tredici canzoni urgenti in teatro: Capossela a Bergamo il 4 maggio

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro «Asso» Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono. Bergamo è uno degli ultimi preziosi appuntamenti di un viaggio in musica che nell’autunno del 2023 ha attraversato tutta la Penisola, toccando ben 29 città (35 repliche) e collezionando numerosi sold out, riscuotendo gli entusiasmi di pubblico e critica. Concerti durante i quali l’artista prende per mano gli spettatori guidandoli attraverso le tracce del suo ultimo lavoro discografico, «Tredici canzoni urgenti». Un disco che sviscera tematiche sociali e legate all’attualità come forse mai prima nella carriera del cantautore, in una esecuzione che esalta le parole, per ascoltare nella pulizia dell’espressione musicale la loro importanza.

I biglietti per Vinicio Capossela, al teatro Donizetti sabato 4 maggio alle ore 21, sono in vendita alla biglietteria del Teatro Donizetti in piazza Cavour 15 (aperta dal martedì al sabato, dalle 13.30 alle 19.30) e online su Ticketone e Vivaticket al prezzo di 85 euro per la platea, 68 euro per i palchi e 46 euro per la galleria. Per informazioni telefonare ai 035.4160601/02/03.