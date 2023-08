Tutto pronto per Fiato ai Libri, la 18esima edizione inizia il 7 di settembre- Il programma

Un calendario formato da 25 date: 21 spettacoli per la rassegna maggiore e 4 per Fiato ai Libri Junior per un totale di 26 appuntamenti (tra cui una doppia replica) per valorizzare e diffondere i libri e la lettura.

Gli ospiti della 18esima edizione

Rosario Lisma

(Foto di Mauro Veggiato)

Come sempre, i libri e le letture saranno ospitati anche in luoghi significativi, prestigiosi e di fascino del territorio: quest’anno raggiungeranno per la prima volta la grotta naturale Buca del Corno ad Entratico, una delle cave di marmo di Zandobbio e il teatro «Silvio Benigno Crespi» di Crespi d’Adda - Capriate San Gervasio, mentre torneranno al castello Giovanelli di Luzzana (dove, prima e dopo lo spettacolo, sarà possibile visitare il museo di arte contemporanea «Donazione Meli»), all’abbazia di San Paolo d’Argon, alla Cascina Castello di Mornico al Serio (che Ermanno Olmi scelse per il suo capolavoro «L’albero degli zoccoli») e nell’azienda Meccanotecnica (che ospiterà due spettacoli e permetterà, agli spettatori che vorranno, di vedere in funzione le macchine per la produzione industriale di libri, esportate in tutto il mondo).