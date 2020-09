Venezia riparte con la Mostra del cinema Favino al timone di un motoscafo Riva

Un gioiello Riva sfreccia alla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Venezia si riaccende e dopo il lockdown fa rotta sul brand di Sarnico, player mondiale della nautica da diporto con i suoi eleganti motoscafi luxory-oriented e che hanno accompagnato in ogni epoca la storia del cinema. Voilà «Riva in the Movie», il corto girato tra piazza San Marco, Rialto, il Lido e il Palazzo del Cinema. Una pellicola con protagonista Pierfrancesco Favino e uno splendido Aquariva Riva, scafo di 33 piedi (10 metri di lunghezza) in mogano fabbricato a Sarnico, disegnato dalla bergamasca Officina Italiana Design .