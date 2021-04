Zecchino d’Oro, aperti online i casting per i piccoli solisti

Sono aperti online, causa emergenza Covid-19, i casting dello Zecchino d’Oro per i piccoli solisti della 64esima edizione, in programma il prossimo dicembre.

I bambini interessati potranno inviare fino al 10 maggio un video-provino attraverso una piattaforma web dedicata. La procedura di selezione, gratuita, è rivolta a bambine e bambini fra i 3 e i 10 anni. L’obiettivo non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti per i brani in gara al prossimo Zecchino d’Oro.

Fino al 10 maggio, dunque, accedendo al sito zecchinodoro.org , è possibile inviare il video della durata di un minuto in cui i piccoli interpreti eseguono una canzone da scegliere tra un gruppo di brani del repertorio dello Zecchino. La playlist è disponibile sul sito zecchinodoro.org . In aggiunta al video-provino sarà necessario presentare un breve video di presentazione.