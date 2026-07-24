Una notte di magia, festa e tanti sorrisi a Ponte San Pietro. C’è anche L’Eco cafè

Una serata d’estate con il centro storico chiuso al traffico e le strade che si riempiono di musica, famiglie e di voglia di stare insieme. Domani Ponte San Pietro torna a vivere la sua Notte Bianca, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone tra bancarelle di hobbisti, degustazioni, teatro, mostre e animazione per bambini. Dalle ore 19 spazio ai pedoni, ai negozi aperti fino a tardi, allo street food e a un ricco programma di eventi e di spettacoli di intrattenimento. A prendersi la scena sarà soprattutto Piazza della Libertà dove alle ore 21.30 arriveranno i Vipers, tra le più apprezzate tribute band europee dei Queen. Sarà un concerto con i grandi successi del leggendario gruppo rock britannico, da «We Will Rock You» a «Bohemian Rhapsody», passando per i brani che hanno reso immortale la voce di Freddie Mercury. Basterà passeggiare per il centro per trovare qualcosa di alternativo: in via Moioli ci si potrà mettere alla prova con il calcio biliardo mentre via Garibaldi, nella zona del Municipio, ospiterà lo stand de L’Eco café.

Festa per le famiglie

Dalle ore 21, nella zona del Bar Passerella, ecco i balli tradizionali con «Aria di Danze». La Notte Bianca sarà soprattutto una festa da vivere in famiglia: alla Chiesa Nuova i bambini troveranno un’area tutta per loro con gonfiabili e animazione, ma dalle ore 20 ci sarà anche il torneo del Pirlì, gioco tradizionale bergamasco. Non mancheranno anche le occasioni per fermarsi a mangiare grazie alle diverse proposte di food and beverage. La musica sarà il filo conduttore della serata: dalle ore 21 in via Vittorio Emanuele si ballerà con un concerto rockabilly mentre alla Chiesa Vecchia è in programma «Marea di Cuori». Per chi preferisce il teatro, alle ore 21.15 lo Stal Lonc ospiterà uno spettacolo della rassegna Ponteatro.