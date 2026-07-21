Amazon Italia e sindacati, accordo storico su telecamere e permessi

Dopo anni di vertenze, diffide e sentenze, Amazon Italia e i sindacati della logistica hanno raggiunto i primi due accordi nazionali. L’intesa, che riguarda 54 siti e circa 20mila addetti, introduce nuove regole su videosorveglianza e conciliazione vita-lavoro. Le ricadute interessano anche i poli bergamaschi di Cividate al Piano e Casirate d’Adda, dove lavorano rispettivamente circa 1.200 e 400 dipendenti a tempo indeterminato.