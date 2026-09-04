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Economia / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

B2Cheese, torna a Bergamo l’evento che celebra il formaggio

L’APPUNTAMENTO. Il 23 e 24 settembre, due giorni dedicati ai professionisti anche World Cheese Capital, con i migliori formaggiai del mondo.

Lettura meno di un minuto.
B2Cheese, torna a Bergamo l’evento che celebra il formaggio
I prodotti della passata edizione

Due giorni di relazioni commerciali incentrate sul formaggio italiano, affiancati da masterclass con i migliori formaggiai del mondo. É con questa formula che il prossimo 23 e 24 settembre prenderà il via a Bergamo la quarta edizione della fiera lattiero-casearia B2Cheese.

Aziende, buyer, importatori e operatori professionali si daranno appuntamento in via Lunga per consolidare pozioni di mercato, aprire nuove vie per l’export e presentare i prodotti di una tradizione casearia che è uno dei simboli del made in Italy e che trova in Bergamasca una delle sue rappresentanze. Accanto agli incontri commerciali, il World Cheese Capital porterà in città le personalità più estrose del settore, maestri come Michel Fouchereau, Emma Young, Perry Wakeman, Delphine Georgelet e Marco Zacchello, miglior formaggiaio d’Italia 2024, insieme a esperienze della cultura casearia internazionale.
Tutte le info qui

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