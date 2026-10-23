Bergamo, distributori Eni senza carburante: benzinai in agitazione dal 26 ottobre

Un meccanismo pensato per contenere i prezzi ha finito per mettere a rischio la disponibilità del prodotto. È la denuncia dei gestori delle stazioni di servizio Eni della provincia di Bergamo, con la partecipazione di gestori dell’area milanese, riuniti in assemblea straordinaria giovedì 22 ottobre nella sede Confcommercio Bergamo. Al centro del confronto, gli effetti del nuovo sistema di Price Cap sui carburanti introdotto da Eni e operativo da ottobre. Secondo i gestori, la misura ha moltiplicato la domanda alle pompe, in particolare di gasolio, mettendo sotto pressione una catena di approvvigionamento che non è riuscita a tenere il passo.

Impianti Eni senza carburante

Il risultato è che decine di impianti Eni bergamaschi sono rimasti senza carburante, con interruzioni che si sono ripetute almeno un giorno alla settimana. I disagi non hanno colpito solo chi lavora nel settore, ma anche cittadini, imprese e servizi essenziali che dipendono dalla regolarità dei rifornimenti. «La situazione che si è venuta a creare in queste settimane è paradossale - sottolinea Renato Mora, presidente del Gruppo Benzinai Confcommercio Bergam o -. Il Price Cap ha portato a vendere più carburante del normale, creando spesso problemi di approvvigionamento. In molte aree del territorio non c’è più continuità nei rifornimenti e diverse gestioni faticano a seguire il lavoro quotidiano e i propri clienti. Il rischio è un effetto a cascata, soprattutto nelle zone della provincia con meno distributori».

Per l’assemblea del Gruppo Benzinai Confcommercio Bergamo, la responsabilità è di una «carenza logistica cronica da parte di Eni», resa più grave dall’introduzione del Price Cap, che ha ridotto ulteriormente la capacità di garantire rifornimenti regolari alla rete. I gestori temono inoltre che la criticità possa estendersi ad altri marchi, con effetti particolarmente pesanti nelle aree interne delle Valli e nella Bassa bergamasca, dove la distribuzione dei carburanti è meno capillare.

L’intervento del Prefetto