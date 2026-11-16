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Economia / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Bergamo, perse 264 vetrine in 13 anni: il commercio chiede affitti sostenibili

L’ALLARME. Confcommercio aderisce alla «Giornata delle chiavi»: il 52,5% delle imprese segnala più locali sfitti. Ai sindaci le proposte contro le chiusure.

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Redazione Web
Redazione Web
Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore

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Bergamo, perse 264 vetrine in 13 anni: il commercio chiede affitti sostenibili
Secondo la ricerca di Format Research per Confcommercio Bergamo, il 52,5% delle imprese rileva un aumento dei locali sfitti rispetto a due anni fa

Bergamo

A Bergamo città sono scomparse 264 vetrine tra il 2012 e il 2025. Un dato che accompagna la mobilitazione nazionale «Viviamo le città. La Giornata delle chiavi», promossa da Confcommercio lunedì 16 novembre per richiamare l’attenzione sulla desertificazione commerciale.

Anche l’associazione bergamasca aderisce all’iniziativa: nella giornata del 16 novembre c’è stato un confronto su locali sfitti, affitti e vitalità urbana, con la consegna simbolica ai sindaci delle chiavi dei negozi costretti a chiudere.

Locali sfitti, oltre metà delle imprese segnala un aumento

Secondo la ricerca di Format Research per Confcommercio Bergamo, il 52,5% delle imprese rileva un aumento dei locali sfitti rispetto a due anni fa. Tra le cause indicate figurano i costi per avviare o mantenere un’attività (49,5%), i canoni di locazione (36,9%) e la debolezza della domanda (24,3%).
Il 49,1% delle imprese opera in affitto. Tra queste, il 71,7% considera il canone difficile da sostenere e il 59,1% segnala che limita gli investimenti. Il 65% teme che ulteriori rincari possano comportare un trasferimento o la chiusura.

Il percorso proseguirà su due fronti: da una parte la proposta di Confcommercio di sottoscrivere un protocollo d’intesa con le amministrazioni locali, come primo passo verso un piano d’azione territoriale; dall’altra un incontro già fissato per il 9 dicembre con Camera di commercio, Distretto urbano del commercio e associazioni di categoria, per mettere a confronto le proposte e individuare gli interventi concretamente realizzabili

Affitti sostenibili e incentivi: le richieste ai sindaci

Accordi tra proprietari, imprese e istituzioni per canoni più sostenibili e fondi di garanzia raccolgono entrambi l’84,3% dei consensi. L’83,9% sostiene sgravi fiscali per i proprietari che riducono gli affitti.

La giornata è stata quindi un’occasione per fare il punto sulla situazione. Tra le criticità emergono soprattutto i costi di gestione e i canoni d’affitto, giudicati troppo elevati, ma anche la sicurezza, la manutenzione e la perdita di attrattività di alcune zone. Tra le proposte, accordi con i proprietari per rendere più sostenibili gli affitti, incentivi fiscali e un monitoraggio costante dei locali vuoti. Il percorso proseguirà su due fronti: da una parte la proposta di Confcommercio di sottoscrivere un protocollo d’intesa con le amministrazioni locali, come primo passo verso un piano d’azione territoriale; dall’altra un incontro già fissato per il 9 dicembre con Camera di commercio, Distretto urbano del commercio e associazioni di categoria, per mettere a confronto le proposte e individuare gli interventi concretamente realizzabili.

«La ricerca conferma che gli sfitti sono in aumento e che la percezione del fenomeno è ancora più forte, anche perché le vetrine spente alimentano una sensazione di degrado e insicurezza. Quando un negozio chiude, il problema non riguarda più soltanto il personale e l’impresa, ma tutta la comunità. Nessuno ha la bacchetta magica, servono una collaborazione tra amministrazioni e categorie e un impegno comune per custodire la rete del commercio», osserva Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo. «Sono disponibile a sottoscrivere il protocollo proposto da Confcommercio, come primo passo per un’azione condivisa. Dobbiamo lavorare anche sul rapporto con i proprietari, favorire gli usi temporanei e mettere in relazione gli immobili disponibili con chi vuole avviare una nuova attività», sottolinea il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi.

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