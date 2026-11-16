Bergamo, perse 264 vetrine in 13 anni: il commercio chiede affitti sostenibili

Locali sfitti, oltre metà delle imprese segnala un aumento

Affitti sostenibili e incentivi: le richieste ai sindaci

La giornata è stata quindi un’occasione per fare il punto sulla situazione. Tra le criticità emergono soprattutto i costi di gestione e i canoni d’affitto, giudicati troppo elevati, ma anche la sicurezza, la manutenzione e la perdita di attrattività di alcune zone. Tra le proposte, accordi con i proprietari per rendere più sostenibili gli affitti, incentivi fiscali e un monitoraggio costante dei locali vuoti. Il percorso proseguirà su due fronti: da una parte la proposta di Confcommercio di sottoscrivere un protocollo d’intesa con le amministrazioni locali, come primo passo verso un piano d’azione territoriale; dall’altra un incontro già fissato per il 9 dicembre con Camera di commercio, Distretto urbano del commercio e associazioni di categoria, per mettere a confronto le proposte e individuare gli interventi concretamente realizzabili.

«La ricerca conferma che gli sfitti sono in aumento e che la percezione del fenomeno è ancora più forte, anche perché le vetrine spente alimentano una sensazione di degrado e insicurezza. Quando un negozio chiude, il problema non riguarda più soltanto il personale e l’impresa, ma tutta la comunità. Nessuno ha la bacchetta magica, servono una collaborazione tra amministrazioni e categorie e un impegno comune per custodire la rete del commercio», osserva Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo. «Sono disponibile a sottoscrivere il protocollo proposto da Confcommercio, come primo passo per un’azione condivisa. Dobbiamo lavorare anche sul rapporto con i proprietari, favorire gli usi temporanei e mettere in relazione gli immobili disponibili con chi vuole avviare una nuova attività», sottolinea il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi.