Black Friday, acquisti online e ripensamenti: come ottenere i rimborsi
I CONSIGLI. In vista del 27 novembre, Adiconsum Bergamo ricorda i diritti dei consumatori: 14 giorni per ripensarci sugli acquisti online, ma ci sono eccezioni.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il Black Friday si avvicina e, con gli sconti del 27 novembre, cresce anche il rischio di acquisti impulsivi. Ma cosa succede se, dopo aver comprato un prodotto online, ci si ripensa? A ricordare le regole è Adiconsum Bergamo, che richiama l’attenzione sul diritto di recesso e sulle tutele previste per i consumatori.
Black Friday, 14 giorni per restituire gli acquisti online
Per gli acquisti online è generalmente possibile recedere entro 14 giorni dalla consegna, senza fornire spiegazioni. Basta comunicarlo al venditore, preferibilmente via email per conservare una prova della richiesta. Il prodotto va poi restituito entro altri 14 giorni.
Il venditore deve rimborsare entro 14 giorni dalla comunicazione, ma può attendere la riconsegna del bene o la prova della spedizione. Le spese di restituzione sono generalmente a carico dell’acquirente, se preventivamente informato.
Per le vendite durante visite a domicilio non richieste o escursioni promozionali, il termine sale a 30 giorni. Se manca l’informativa sul recesso, può estendersi di ulteriori 12 mesi.
Resi e rimborsi: le eccezioni e i prodotti difettosi
Il recesso non vale per tutti gli acquisti: sono esclusi, tra gli altri, prodotti personalizzati, alcuni articoli igienici aperti e prenotazioni per date specifiche. Nei negozi fisici il reso per ripensamento dipende invece dalle condizioni offerte dal commerciante.
Gli sconti non cancellano la garanzia sui prodotti difettosi. «Un prodotto può essere restituito anche oltre il termine di 14 giorni quando risulta difettoso», ricorda Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. In questi casi restano valide le tutele che prevedono riparazione, sostituzione o, alle condizioni di legge, rimborso.
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