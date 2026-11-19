Il Black Friday 2026 porterà in Bergamasca acquisti per 93,8 milioni di euro, con un incremento del 13,7% rispetto allo scorso anno. È la stima dell’Ufficio Studi di Confcommercio Bergamo in vista del fine settimana dedicato agli sconti, che prenderà il via venerdì 27 novembre e proseguirà fino al Cyber Monday di lunedì 30. Ma c’è chi ha già avviato le promozioni.

Black Friday a Bergamo: 318mila acquirenti

In attesa che l’Ufficio studi nazionale di Confcommercio comunichi le stime di spesa per il week-end del Black Friday e del Cyber Monday, l’Ufficio Studi di Confcommercio Bergamo stima l’impatto sull’economia bergamasca del prossimo fine settimana in 93 milioni e 800.000 euro, con una crescita del 13,7% rispetto all’anno scorso. Della spesa totale 46,5 milioni si stimano siano destinati al commercio tradizionale (+ 12% rispetto al 2025).

Secondo le stime, farà acquisti il 44% dei cittadini di età compresa tra i 15 e 64 anni, pari a circa 318.000 residenti in Bergamasca (su un totale di 1.119.233 abitanti). La crescita del numero degli acquirenti è notevole, pari al 10,6% in più rispetto allo scorso anno, grazie ad una maggiore propensione alla spesa, incentivata dagli sconti e alla maggiore diffusione delle promozioni. La stima della spesa pro capite appare leggermente superiore a quella dello scorso anno, pari a 295 euro contro i 290 del 2025 (+1,7%). Chi farà acquistianticipa in parte le spese natalizie. Il 56% dei bergamaschi rinuncerà agli acquisti scontati, magari rinviando all’arrivo della tredicesima.

Secondo le stime, farà acquisti il 44% dei cittadini di età compresa tra i 15 e 64 anni, pari a circa 318.000 residenti in Bergamasca (su un totale di 1.119.233 abitanti). La crescita del numero degli acquirenti è notevole, pari al 10,6% in più rispetto allo scorso anno

Elettronica e regali di Natale tra gli acquisti