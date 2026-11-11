Bollette, il decreto vale solo tra i 15 e i 50 euro all'anno. E si paga il doppio del 2020

Il meccanismo è decisamente tecnico, tra megawattora, Pun, contratti e rimborsi. Ma in sostanza il Decreto Bollette (bis) varato lunedì sera dal governo si può tradurre così: viene introdotto un tetto al prezzo del gas termoelettrico, ossia il gas utilizzato per produrre energia elettrica, quindi con un impatto favorevole sulla bolletta dell’elettricità. Questo perché, in concreto, i produttori termoelettrici saranno tenuti a offrire l’energia elettrica sul mercato all’ingrosso a un prezzo più basso, a fronte di un rimborso, con un vantaggio comunque per il cliente finale che ha una tariffa variabile oppure è inserito nel sistema delle «tutele», perché questi contratti sono indicizzati al Pun (il valore all’ingrosso dell’energia elettrica). La misura avrà vigore di 18 mesi; secondo le stime, rientrerebbe nell’agevolazione circa il 60% dei consumatori.

Quanto vale lo sconto?

L’entità dello sconto appare però circoscritta: secondo diverse stime, varia dai 15 ai 50 euro complessivi annui. Il Codacons ha provato a tratteggiare alcuni scenari: una persona che vive sola potrebbe risparmiare 14-21 euro all’anno, una coppia tra i 27,5 e i 30 euro, una famiglia dai 34,5 ai 45,5 euro a seconda del tenore dei consumi. Per le realtà produttive, il governo ha calcolato che nel 2027 una piccola impresa artigiana risparmierà 280 euro, una grande impresa alimentare 210mila euro, un’azienda energivora con autoproduzione (pannelli solari, ad esempio) 520mila euro.

Consumatori scettici

Il responso delle associazioni dei consumatori risulta eufemisticamente freddo. «È difficile da commentare una scelta simile – premette Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo –: l’annuncio fa clamore, ma si sgonfia nella sua traduzione concreta, perché il vantaggio è minimo. Non è quello che si aspettavano cittadini e famiglie: la situazione sta diventando sempre più pesante». Avanza dubbi anche Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo: «Come per altri provvedimenti, è tutto fumo. Ci sono peraltro forti dubbi sulla copertura finanziaria del tetto al gas: i rimborsi destinati ai produttori di energia saranno coperti tramite un apposito onere in bolletta a carico dei clienti a prezzo variabile. Come associazione, chiediamo garanzie stringenti affinché a partire dal 2027 i tagli annunciati si traducano in sconti reali in bolletta senza costi occulti ribaltati sugli utenti». «Gli effetti del provvedimento dovranno essere valutati sulla base dei benefici che produrrà concretamente sulle bollette», interviene Orazio Curtò, presidente di Adoc Bergamo, mentre allarga lo sguardo il vicepresidente Marco Bellocco: «A incidere non è soltanto il gas effettivamente utilizzato, ma anche la quota fissa di vendita, i costi di rete e le imposte. Alcune di queste componenti prescindono dai consumi, mentre altre variano in funzione delle quantità utilizzate. Di conseguenza, anche un utilizzo più attento dell’energia non sempre si traduce in un risparmio proporzionale».

Tra passato e futuro

Qualche decina di euro non sembra poter fare una grande differenza di fronte all’escalation che perdura ormai da anni. Per capire l’impatto delle tensioni energetiche basta scorrere all’indietro gli indici dei prezzi dell’energia all’ingrosso rendicontati dal Gme (il Gestore dei mercati energetici, società controllata dal ministero dell’Economia). Da inizio anno a oggi, il parametro relativo all’elettricità è del 42,3% più alto rispetto alla media del 2025 e addirittura del 323,8% (più che quadruplicato) sul 2020; quanto al gas, il valore di gennaio-settembre 2026 è del 33,6% superiore alla media sull’intero 2025 e del 397,1% più alto (praticamente quintuplicato) del 2020.

Difficile invece tracciare con precisione l’impatto sulle bollette, perché l’ampio ventaglio di fattori – costo fisso o variabile, fine del mercato tutelato e subentro di nuove formule, offerte personalizzate, incidenza degli oneri di sistema, bonus sociali e altro ancora – crea un panorama commerciale troppo sfaccettato. Ma mediamente, compulsando varie fonti tra Arera e Facile.it, dal 2020-2021 a oggi le bollette di una famiglia-tipo sono all’incirca raddoppiate, con una spesa complessiva passata da circa 1.480 a 2.700 euro.