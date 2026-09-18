Brembo settima in Italia per brevetti: «Così anticipiamo la mobilità del futuro»

Brembo è la settima azienda in Italia per numero di brevetti depositati nel 2025. Lo certifica la classifica dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) del ministero delle Imprese e del made in Italy, che posiziona la società bergamasca - 95 i brevetti depositati l’anno scorso - davanti a colossi come Maserati (ottava), Leonardo (diciottesima) e Pirelli (ventitreesima).

«Il numero, in realtà, è ancora più alto, perché la classifica censisce solo i brevetti che

Paolo Rezzaghi abbiamo depositato in Italia», precisa Paolo Rezzaghi, manager della proprietà intellettuale di Brembo, che aggiunge: «A livello globale, l’anno scorso abbiamo depositato 131 brevetti, di cui 10 di design. La nostra filosofia è quella di brevettare le idee nel Paese in cui nascono: per esempio, se un’innovazione viene sviluppata nei nostri siti in Cina, preferiamo depositare il brevetto direttamente lì».

L’importanza dell’R&D

Brembo - multinazionale da 3,7 miliardi di euro di fatturato e 39 sedi produttive e commerciali in 18 Paesi del mondo - conta 10 centri di ricerca e sviluppo e due «Inspiration Lab», uno nella Silicon Valley e uno a Shanghai. Oltre il 6% del fatturato viene destinato alle attività di R&D, che impegnano il 10% della forza lavoro del gruppo: in totale, si parla di circa 1.600 persone. «Per noi, l’innovazione è una leva fondamentale per migliorare i processi e anticipare le tendenze della mobilità del futuro, che vanno dalle vetture di nuova generazione alla transizione ai motori elettrici, passando per la guida autonoma», afferma Rezzaghi.

I più recenti

Negli ultimi anni, molti brevetti si sono concentrati su Sensify - la piattaforma proprietaria che gestisce l’intero ecosistema del gruppo ruota, ovvero l’insieme delle componenti che collegano lo pneumatico al telaio dell’auto - e su Alchemix, il prodotto di punta di Brembo Solutions, l’unità del gruppo che si occupa di intelligenza artificiale per l’industria, automobilistica e non solo. Alchemix è stato sviluppato proprio per accelerare i tempi di formulazione delle ricette e delle mescole dei materiali: inizialmente utilizzato per le pastiglie dei freni, oggi è sul mercato anche per altri settori, dalla chimica all’alimentare, fino alla cosmetica.

Accanto alle tecnologie più recenti, però, una parte di brevetti si concentra sui prodotti «storici» del gruppo: «Le famiglie brevettuali di lungo corso ci permettono di definire i nuovi standard nelle tecnologie frenanti - spiega il manager di Brembo - ma anche di far confluire l’esperienza maturata nel motorsport verso la produzione in serie. Pinze radiali e dischi in carbonio e carboceramico hanno visto grandi evoluzioni tecniche nel tempo». «Ma anche i dischi in carbonio sono cambiati - precisa Rezzaghi -: di recente abbiamo depositato molti brevetti sulla loro forma, sui sistemi di ventilazione e su quelli di raffreddamento, sia per le auto che per le moto».

Il ricorso ai brevetti cresce anche perché l’automotive è sempre più competitivo e tecnologicamente avanzato. «Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono imponenti. Ciò che vediamo oggi tra i brevetti è anche ciò che apparirà tra qualche anno sul mercato», commenta Rezzaghi. Per arrivare a un numero di depositi annuali così alto, Brembo ha adottato una strategia basata su team multidisciplinari che vengono messi al lavoro su problemi tecnici, esigenze dei clienti e tendenze di mercato. «Nei brevetti, chi arriva primo vince», ricorda il manager: per questo, i centri R&D dell’azienda hanno un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo dei prodotti, dei processi e delle tecnologie, fino a decidere se depositare un brevetto o proteggere il segreto industriale. Il brevetto, insomma, non serve (solo) a difendersi dalla contraffazione o dalla concorrenza.