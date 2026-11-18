Il pane? Un po’ più «salato», come tutto il resto. Secondo una ricerca di Altroconsumo che ha monitorato dieci grandi città italiane, dal 2017 a oggi il prezzo è aumentato ovunque, con un rincaro medio del 32%. Quanto alla Bergamasca, una fotografia arriva dalle rilevazioni dell’«Osservatorio prezzi» del ministero delle Imprese e del Made in Italy: la «quotazione» media è passata dai 3,24 euro al chilo di settembre 2021 ai 4,06 euro al chilo di settembre 2026, con un ritocco del 25% nel giro di un lustro.

La varietà dei prezzi

Città che vai, scontrino che trovi. Altroconsumo segnala un ampio ventaglio di «listini», con fluttuazioni a seconda della tipologia di prodotto: «Il pane di grano tenero è quello che costa meno, con un prezzo di 4,15 euro al chilo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale risulta il più caro, con 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più rispetto al grano tenero. Anche i panini di piccolo formato presentano prezzi relativamente elevati, vicini a quelli del pane integrale. Il prezzo varia anche in funzione del tipo di negozio: la grande distribuzione è generalmente più conveniente delle panetterie, con alcune eccezioni».

Ma cosa influisce maggiormente sulla «lievitazione» dei prezzi? «La materia prima, quindi principalmente la farina, incide per un 17%, e l’energia pesa per un altro 50%, mentre il resto si suddivide tra costo del personale, affitti, assicurazioni», spiega Massimo Ferrandi, presidente dell’Aspan Bergamo, l’associazione dei panificatori artigiani orobici.

«Non stiamo speculando»

Difficile, dunque, che il settore potesse sfuggire alla tendenza comune dell’economia: «Non abbiamo speculato, anzi abbiamo sempre ritardato a trasferire gli aumenti sul cittadino: è nel Dna dei fornai essere solidali con i propri clienti – prosegue Ferrandi –. Nei primissimi tempi di questa lunga stagione d’inflazione abbiamo assorbito noi stessi i rincari, partendo dal presupposto che siamo un presidio sociale, e dunque abbiamo cercato di comprimere i margini. Poi, quando la situazione è diventata strutturale, c’è stato un adeguamento in linea con l’inflazione».

Stabili i consumi

Nonostante il carovita, i consumi di pane restano stabili. «In Lombardia, in media, ci si attesta su 110-120 grammi a testa, che si traducono in una spesa di circa 70 centesimi al giorno, comunque molto meno di un caffè – aggiunge Ferrandi –. Bergamo mantiene un consumo leggermente più elevato, di circa 10 grammi superiore alla regione: sul singolo panino che si mangia, l’impatto dei rincari è contenuto».