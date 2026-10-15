ClioMakeUp torna a Bergamo: due giorni in Fiera dedicati alla cosmetica

Due giorni dedicati all’industria cosmetica, con ClioMakeUp tra le protagoniste e l’ingresso nel network Cosmoprof come principale novità. Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre la Fiera di Bergamo ospita la terza edizione di «Beauty to Business Summit» e la nona di «Polo Innovation Day», appuntamenti riservati agli operatori della filiera cosmetica italiana e internazionale.

Beauty to Business entra nel network Cosmoprof

L’iniziativa, organizzata da Promoberg in collaborazione con il Polo della Cosmesi, entra in una nuova fase dopo l’acquisizione del 70% di Beauty to Business da parte di BolognaFiere Cosmoprof. L’obiettivo è ampliare le opportunità di incontro tra imprese, fornitori e buyer, valorizzando la Cosmetic Valley lombarda, che comprende anche il territorio bergamasco.

Esposizione, incontri professionali e conferenze si concentreranno su quattro aree: ingredienti e materie prime, produzione conto terzi, packaging sostenibile, macchinari e tecnologie, ricerca e sviluppo.

PreBenvegnù-Moretti-Zannini-Conte-Scevarolli alla presentazione di Beauty to Business Summit» e la nona di «Polo Innovation Day»

ClioMakeUp alla Fiera di Bergamo il 21 ottobre

Clio Zammatteo, conosciuta come ClioMakeUp, torna nel ruolo di madrina e sarà presente nella giornata inaugurale di mercoledì 21 ottobre. Tra i temi al centro degli incontri, le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella cosmetica, le innovazioni nel packaging e la sostenibilità dei processi produttivi. Il 22 ottobre spazio anche al rapporto tra innovazione, formazione e competenze.