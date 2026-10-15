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Economia / Bergamo Città Giovedì 15 Ottobre 2026

ClioMakeUp torna a Bergamo: due giorni in Fiera dedicati alla cosmetica

Il 21 e 22 ottobre alla Fiera di Bergamo tornano Beauty to Business e Polo Innovation Day. Novità l’ingresso nel network Cosmoprof, con ClioMakeUp madrina.

Lettura meno di un minuto.
ClioMakeUp torna a Bergamo: due giorni in Fiera dedicati alla cosmetica
Cliomakeup sarà presente alla Fiera della Cosmesi «Beauty to Business Summit» in Fiera a Bergamo il 21 e il 22 ottobre
(Foto di Facebook)

Bergamo

Due giorni dedicati all’industria cosmetica, con ClioMakeUp tra le protagoniste e l’ingresso nel network Cosmoprof come principale novità. Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre la Fiera di Bergamo ospita la terza edizione di «Beauty to Business Summit» e la nona di «Polo Innovation Day», appuntamenti riservati agli operatori della filiera cosmetica italiana e internazionale.

Beauty to Business entra nel network Cosmoprof

L’iniziativa, organizzata da Promoberg in collaborazione con il Polo della Cosmesi, entra in una nuova fase dopo l’acquisizione del 70% di Beauty to Business da parte di BolognaFiere Cosmoprof. L’obiettivo è ampliare le opportunità di incontro tra imprese, fornitori e buyer, valorizzando la Cosmetic Valley lombarda, che comprende anche il territorio bergamasco.

Esposizione, incontri professionali e conferenze si concentreranno su quattro aree: ingredienti e materie prime, produzione conto terzi, packaging sostenibile, macchinari e tecnologie, ricerca e sviluppo.

ClioMakeUp torna a Bergamo: due giorni in Fiera dedicati alla cosmetica
PreBenvegnù-Moretti-Zannini-Conte-Scevarolli alla presentazione di Beauty to Business Summit» e la nona di «Polo Innovation Day»

ClioMakeUp alla Fiera di Bergamo il 21 ottobre

Clio Zammatteo, conosciuta come ClioMakeUp, torna nel ruolo di madrina e sarà presente nella giornata inaugurale di mercoledì 21 ottobre. Tra i temi al centro degli incontri, le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella cosmetica, le innovazioni nel packaging e la sostenibilità dei processi produttivi. Il 22 ottobre spazio anche al rapporto tra innovazione, formazione e competenze.

In programma inoltre «Polo Factory», progetto che riunisce sette aziende della filiera in una realizzazione condivisa, e l’«ITS Natta Award», che coinvolge gli studenti nella progettazione di un kit cosmetico, dall’idea al prodotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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