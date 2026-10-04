Creattiva da record: oltre 56 mila visitatori alla Fiera di Bergamo

Oltre 56 mila visitatori in quattro giorni: Creattiva chiude la 34ª edizione con un risultato da record. La manifestazione internazionale dedicata alle arti manuali, organizzata da Promoberg alla Fiera di Bergamo, si è conclusa domenica 4 ottobre. Dal 1° al 4 ottobre ha riunito oltre 200 espositori, provenienti da tutte le regioni italiane e da otto Paesi esteri, con materiali, strumenti e tecniche da scoprire e sperimentare. Gli otto Paesi esteri – Ecuador, Francia, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Turchia e Ungheria – hanno proposto al pubblico materiali, strumenti, tecniche e idee, ma soprattutto occasioni per imparare e sperimentare.

Oltre mille partecipanti hanno frequentato le quattro aree di formazione gratuita: Creattiva Academy, Casa Creattiva, Creattiva Bijoux e Creattiva Show Lab. Disegno, pittura, decorazione e gioielli hanno animato il programma.

Creattiva, mille partecipanti ai laboratori gratuiti

Accanto alle centinaia di corsi e dimostrazioni degli espositori, oltre mille partecipanti hanno frequentato le quattro aree di formazione gratuita: Creattiva Academy, Casa Creattiva, Creattiva Bijoux e Creattiva Show Lab. Disegno, pittura, decorazione e gioielli hanno animato il programma.

Adesione sempre altissima per Creattiva Corsi e incontri durante la fiera Acquisti e laboratori sulle arti manuali

«La 34ª edizione ci restituisce un bilancio più che positivo», commenta Paolo Agnelli, presidente di Promoberg, che conferma l’impegno a investire nella crescita della manifestazione.

Prevenzione e giovani stilisti in Fiera

Con PreVieni in Fiera, nato dalla collaborazione tra Promoberg, ASST Papa Giovanni XXIII, ATS Bergamo e Comune, circa 250 persone si sono sottoposte a screening cardiovascolari e hanno risposto a questionari sulla salute e sulla prevenzione oncologica femminile.