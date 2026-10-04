Creattiva da record: oltre 56 mila visitatori alla Fiera di Bergamo
LA MANIFESTAZIONE. La 34ª edizione chiude con oltre 200 espositori. Mille partecipanti alla formazione gratuita, circa 250 persone coinvolte nella prevenzione.Lettura 1 min.
Bergamo
Oltre 56 mila visitatori in quattro giorni: Creattiva chiude la 34ª edizione con un risultato da record. La manifestazione internazionale dedicata alle arti manuali, organizzata da Promoberg alla Fiera di Bergamo, si è conclusa domenica 4 ottobre. Dal 1° al 4 ottobre ha riunito oltre 200 espositori, provenienti da tutte le regioni italiane e da otto Paesi esteri, con materiali, strumenti e tecniche da scoprire e sperimentare. Gli otto Paesi esteri – Ecuador, Francia, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Turchia e Ungheria – hanno proposto al pubblico materiali, strumenti, tecniche e idee, ma soprattutto occasioni per imparare e sperimentare.
Oltre mille partecipanti hanno frequentato le quattro aree di formazione gratuita: Creattiva Academy, Casa Creattiva, Creattiva Bijoux e Creattiva Show Lab. Disegno, pittura, decorazione e gioielli hanno animato il programma.
Creattiva, mille partecipanti ai laboratori gratuiti
Accanto alle centinaia di corsi e dimostrazioni degli espositori, oltre mille partecipanti hanno frequentato le quattro aree di formazione gratuita: Creattiva Academy, Casa Creattiva, Creattiva Bijoux e Creattiva Show Lab. Disegno, pittura, decorazione e gioielli hanno animato il programma.
«La 34ª edizione ci restituisce un bilancio più che positivo», commenta Paolo Agnelli, presidente di Promoberg, che conferma l’impegno a investire nella crescita della manifestazione.
Prevenzione e giovani stilisti in Fiera
Con PreVieni in Fiera, nato dalla collaborazione tra Promoberg, ASST Papa Giovanni XXIII, ATS Bergamo e Comune, circa 250 persone si sono sottoposte a screening cardiovascolari e hanno risposto a questionari sulla salute e sulla prevenzione oncologica femminile.
Spazio anche alla Fashion Half Marathon, che ha coinvolto 21 giovani designer sul tema del riuso di pelle e denim. Ha vinto FioreLisa, davanti a Beatrice Svanera e Jacopo Coccato. Menzione speciale a Marta Righelli e Premio Creatività di Regione Lombardia ad Andrea Campana.
Il prossimo appuntamento con Creattiva sarà dal 5 all’8 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, per la 15ª edizione partenopea.
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