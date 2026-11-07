Dalmine, borse di studio a 98 studenti meritevoli: assegnati 58.800 euro

Sono 98 gli studenti premiati con le Borse di studio Roberto Rocca , assegnate venerdì 6 novembre nel corso di una cerimonia ospitata dalla Fondazione Dalmine . Un riconoscimento al merito scolastico che quest’anno ha portato all’assegnazione di contributi per complessivi 58.800 euro.

Borse di studio a Dalmine: premiati 90 studenti delle superiori e 8 degli ITS

Nel dettaglio, 90 borse di studio da 600 euro sono state destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado , mentre altre 8, dello stesso importo, sono state assegnate agli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

I beneficiari sono stati selezionati sulla base dei risultati scolastici e di specifiche prove: tutti hanno conseguito una media dei voti superiore all’8 e superato test di logica e matematica, svolti negli istituti scolastici o presso la Fondazione Dalmine.