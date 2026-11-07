Dalmine, borse di studio a 98 studenti meritevoli: assegnati 58.800 euro
LA CERIMONIA. Alla Fondazione Dalmine. Premiati 90 studenti delle scuole superiori e 8 degli Its. Il programma Roberto Rocca celebra 50 anni.Lettura meno di un minuto.
Dalmine
Sono 98 gli studenti premiati con le Borse di studio Roberto Rocca, assegnate venerdì 6 novembre nel corso di una cerimonia ospitata dalla Fondazione Dalmine. Un riconoscimento al merito scolastico che quest’anno ha portato all’assegnazione di contributi per complessivi 58.800 euro.
A consegnare i premi sono stati Michele Della Briotta, Tenaris President Europe, ed Erika Bienek, direttrice globale delle Relazioni con la Comunità del Gruppo Techint.
Borse di studio a Dalmine: premiati 90 studenti delle superiori e 8 degli ITS
Nel dettaglio, 90 borse di studio da 600 euro sono state destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre altre 8, dello stesso importo, sono state assegnate agli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
I beneficiari sono stati selezionati sulla base dei risultati scolastici e di specifiche prove: tutti hanno conseguito una media dei voti superiore all’8 e superato test di logica e matematica, svolti negli istituti scolastici o presso la Fondazione Dalmine.
Il programma Roberto Rocca compie 50 anni
L’iniziativa celebra quest’anno mezzo secolo di attività. Nata in Argentina nel 1976 e oggi presente in 17 Paesi, sostiene il merito e la formazione delle nuove generazioni nell’ambito dell’impegno di Tenaris per l’educazione.
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