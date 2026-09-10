Fiera di Bergamo, al via l’ampliamento: primo lotto da 10 milioni

Bergamo Fiera Nuova S.p.A. avvia la fase operativa dell’ampliamento del quartiere fieristico di via Lunga . Dal 7 settembre è pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per affidare la progettazione di fattibilità tecnico-economica e quella esecutiva del primo lotto, con un quadro economico complessivo di 10 milioni di euro . Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12 del 15 ottobre 2026.

Due nuovi padiglioni da 2.900 metri quadri

Il Lotto 1 prevede due nuovi padiglioni espositivi da 2.900 metri quadrati ciascuno, collegabili attraverso uno spazio ibrido di circa mille metri quadrati, utilizzabile aperto o chiuso a seconda delle necessità. I primi cinque operatori della graduatoria saranno invitati a una procedura negoziata per la presentazione dell’offerta tecnico-economica.

Il progetto di fattibilità dovrebbe arrivare alla Conferenza dei Servizi nella primavera 2027, seguito dal progetto esecutivo entro l’estate. L’affidamento dei lavori è previsto dall’autunno 2027, l’apertura del cantiere nella primavera 2028 e l’entrata in funzione dei nuovi padiglioni nel corso del 2029. Le opere saranno organizzate garantendo la continuità delle manifestazioni fieristiche.