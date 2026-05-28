Gioconda Gritti nominata Cavaliere del Lavoro: il riconoscimento alla storia di «Da Vittorio»

I decreti sono stati firmati mercoledì 28 maggio, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli insigniti compare il nome di Gritti Gioconda per il settore Terziario-Ristorazione in Lombardia.

Nata a Bergamo nel 1941, Gioconda Gritti, è vedova di Vittorio Cerea, fondatore nel 1966 del ristorante «Da Vittorio». Al suo fianco ha contribuito alla crescita dell’attività familiare, diventata nel tempo un simbolo dell’alta cucina italiana. Dopo la scomparsa del marito, ha continuato a sostenere e accompagnare lo sviluppo dell’impresa insieme ai figli.