Guerra in Iran, bruciati 2,2 miliardi di export italiano. Bergamo la provincia che soffre di più

Le imprese italiane stanno pagando il conto più salato della crisi in Medio Oriente. Nel periodo compreso tra marzo e giugno 2026 l’Italia ha visto andare in fumo ben 2,2 miliardi di euro di export diretto verso l’area mediorientale, mettendo a segno una drastica flessione del 22,7% su base annua. E’ la fotografia scattata Confartigianato sull’impatto del conflitto Usa-Iran sulle nostre aziende.