Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

Guerra in Iran, bruciati 2,2 miliardi di export italiano. Bergamo la provincia che soffre di più

COMMERCIO. Con -27,5% la nostra è la provincia più colpita dal crollo dell’export.

Lettura meno di un minuto.
Guerra in Iran, bruciati 2,2 miliardi di export italiano. Bergamo la provincia che soffre di più

Bergamo

Le imprese italiane stanno pagando il conto più salato della crisi in Medio Oriente. Nel periodo compreso tra marzo e giugno 2026 l’Italia ha visto andare in fumo ben 2,2 miliardi di euro di export diretto verso l’area mediorientale, mettendo a segno una drastica flessione del 22,7% su base annua. E’ la fotografia scattata Confartigianato sull’impatto del conflitto Usa-Iran sulle nostre aziende.

Si tratta di un bilancio pesantissimo che posiziona il nostro Paese al vertice delle perdite europee. I dati mostrano come la contrazione italiana corrisponda addirittura al 46,1% dei 4,7 miliardi di minori esportazioni registrate complessivamente dall’Unione Europea nella regione, pari al - 8,7%.

I comparti più colpiti

Il contraccolpo colpisce con forza la struttura produttiva del Paese, in particolare i comparti a forte concentrazione di micro e piccole imprese: il settore della moda registra un preoccupante calo del 33,7%, mentre Il settore dei macchinari, principale voce dell’export italiano nell’area, registra una flessione delle vendite del 18,6. Ma soffrono anche la gioielleria e l’arredamento.

A livello territoriale, il Veneto guida la classifica delle regioni più danneggiate con una contrazione del 26,3%, seguito da Emilia-Romagna (-12,9%), Lombardia (-9,1%) e Toscana (-3,0%).

A livello provinciale, le maggiori perdite si concentrano a Bergamo (-27,5%), Vicenza (-25,9%), Milano (-15,5%) e Firenze (-6,5%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Industria Trasformazione
Economia, affari e finanza
Confartigianato