Ad emergere è un sistema commerciale in costante trasformazione e una città che, nonostante le sfide e le difficoltà, continua ad avere una certa vitalità. Lo raccontano i dati del monitoraggio 2026 dell’offerta commerciale di Bergamo, realizzato dal Consorzio Cise del Politecnico di Milano – curato da Luca Tamini, Giorgio Limonta e Paolo Maneo – e presentato ieri mattina nella Sala Galmozzi di via Tasso.

I dati La rilevazione, condotta in primavera, ha censito 3.853 spazi commerciali e 8.806 vetrine: 2.394 spazi e 5.201 vetrine afferiscono al Distretto urbano del commercio (Duc) – che comprende il centro di Città Bassa e i nuclei storici di Borgo Palazzo, Santa Caterina-Pignolo e Città Alta –, il resto a 20 ambiti esterni, tra cui via Broseta e via Moroni e i quartieri di Loreto, Villaggio Sposi e Malpensata.

Il monitoraggio

Il primo dato evidenziato è relativo proprio alla dinamicità della rete. Tra il 2016 e il 2026, il 56% degli spazi commerciali al piano terra del Duc ha infatti cambiato attività o funzione almeno una volta (il 38% nel periodo 2020-2026).Un dato che si interseca ad altri due: quello sul commercio al dettaglio e sui locali sfitti. Se, infatti, il commercio al dettaglio si è ridotto del 15,3% all’interno del Duc (e di circa il 10% negli ambiti esterni), risultano in calo i locali sfitti, circa 380, trenta in meno rispetto al 2020 (-7,3%).

Segno della «tenuta dell’offerta commerciale del Distretto» e del «riassorbimento di una parte dei vuoti registrati negli anni precedenti». Interessante poi che il 36% degli sfitti lo era già nel 2016 e che il 32% non «ha mai avuto una riattivazione». Sono invece cresciute le altre attività: dall’artigianato (+5,1%) al terziario direzionale (+11,9%) e alla somministrazione di alimenti e bevande (+4,8%). In viale Papa Giovanni XXIII si registra addirittura un +30% di bar e ristoranti.

Il «caso» Santa Lucia

«Una ricerca fatta sul campo», ha commentato il vicesindaco e assessore al Commercio Sergio Gandi, che «dà contezza dello stato dell’arte della nostra città». E proprio per questo consente alcuni affondi anche sui quartieri e sulle «aggregazioni lineari» esterne al Duc. «Qui – ha spiegato Limonta – le percentuali di sfitti sono più alte. È interessante il caso di Santa Lucia, quasi un’eccezione», con sfitti che si attestano all’11,76% e il commercio di vicinato che tiene e vale quasi il 30%.

La situazione è comunque eterogenea. Per esempio, in Città Bassa «si passa da percentuali di sfitti ben al di sotto del 10% a picchi superiori al 30%, come nel Triangolo». Interessante la traiettoria di via Quarenghi sud: «Nel 2016 era una delle zone con percentuali di sfitti più alte, oggi è ben al di sotto della percentuale del Distretto, grazie al commercio di origine straniera».

Turismo nei nuclei storici

E se nelle aree centrali di Città Bassa cresce il peso della somministrazione, nei nuclei storici di Città Bassa e Città Alta si rafforza l’orientamento verso il turismo. Insomma, il quadro varia da zona a zona e quindi «non basta un approccio unitario», ha osservato Oliviero Cresta (Tradelab). «Siamo una realtà che tiene», ha detto Gandi, sottolineando che «dal 2019 al 2025 il commercio di vicinato si è contratto del 5,2% rispetto a un contesto nazionale in calo del 14-18%». L’assessore ha inoltre annunciato che Bergamo è stata inserita tra le tre finaliste – nella categoria delle città tra 50mila e 250mila abitanti – per il titolo di Capitale europea del piccolo commercio 2027.

«Trasformazioni repentine»

Il valore dello studio, per il manager del Duc Nicola Viscardi, «risiede nel suo approccio scientifico e oggettivo». Di fronte a «trasformazioni repentine», occorre «ragionare» e «dialogare» per trovare soluzioni: «È fondamentale portare al tavolo la proprietà immobiliare» e dare vita a «politiche attive che abbiano un riscontro efficace in chi fa il match tra domanda e offerta».