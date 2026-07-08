In Bergamasca ci sono 61 nuove attività storiche: l’elenco completo

Il territorio lombardo è costellato di botteghe, negozi e locali storici: luoghi di memoria che rappresentano punti di riferimento per le comunità da decenni. La Regione ha conferito il riconoscimento di «Attività storica e di tradizione» a 466 nuove realtà, di cui 61 in provincia di Brescia. Clicca qui per l’elenco completo.

L’assessore

Il totale, a livello regionale, ammonta ora a 4.943: «Con questo marchio – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – vogliamo esprimere la nostra gratitudine a quelle imprese che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono ai primati economici e sociali della nostra Regione. Negozi, pubblici esercizi e botteghe storiche rappresentano una forza straordinaria: garantiscono servizi, creano occupazione, rafforzano la sicurezza grazie alla loro presenza diffusa e rendono i nostri paesi e le nostre città più vivi, attrattivi e coesi».