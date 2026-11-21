Ogni volta che apriamo l’app della banca, guardiamo un film in streaming e inviamo un messaggio a ChatGPT, una parte dell’operazione viene eseguita in un data center. I data center sono le infrastrutture alla base del mondo digitale: esistono almeno dagli anni Novanta, ma l’intelligenza artificiale ne ha aumentato a dismisura la domanda, riaprendo il dibattito sui loro consumi elettrici, di acqua e di suolo.

Che cosa sono i data center e perché l’IA li ha cambiati

Un data center è una struttura che ospita server, sistemi di archiviazioni e apparecchiature di rete. Quelli tradizionali gestiscono i software aziendali, i siti web e i servizi in cloud. Le strutture per l’intelligenza artificiale sono specializzate nell’addestramento dei modelli di IA e nell’inferenza, la generazione delle risposte dei chatbot. Nei data center tradizionali, la potenza di calcolo è ottenuta attraverso le CPU (Central Processing Unit), dei processori che possono eseguire diversi tipi di operazioni. In quelli per l’IA, invece, vengono utilizzati i chip grafici, o GPU (Graphics Processing Unit), oppure degli acceleratori dedicati, capaci di svolgere ad alta velocità un ridotto numero di operazioni specializzate. Il passaggio dalle CPU alle GPU aumenta la densità di calcolo – il numero di operazioni eseguite a parità di spazio occupato – dei «rack», gli armadi che ospitano i server. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), tra il 2020 e il 2025 la densità di calcolo dei server specializzati nell’IA è cresciuta di undici volte.

Quanti data center ci sono e quanta energia consumano?

Sempre secondo l’IEA, nel 2025 i data center sparsi per il mondo hanno consumato 485 TWh di energia: a confronto, l’intero fabbisogno elettrico italiano del 2025 è stato di 312 TWh. Lo scenario dell’IEA al 2030 dice che la domanda di energia dei data center potrebbe arrivare a 950 TWh. A trainare la spesa sono la diffusione dell’IA, l’addestramento dei nuovi modelli e la diffusione del cloud. L’incremento della potenza va di pari passo con quello numerico dei data center: a ottobre, una ricerca del Politecnico di Milano ha censito 262 siti in Italia, contro i 168 identificati nel 2024 da TEHA - Ambrosetti. A livello globale, il numero di data center è salito da 10.300 nel 2024 a 11.700 nel 2026.

Quanta energia si spende solo per i calcolatori?

Nei data center, la corrente alimenta i server e gli apparati ausiliari, come i sistemi di raffreddamento. L’efficienza di un impianto si misura con il PUE («Power usage effectiveness» o, in italiano, efficacia del consumo energetico). Il PUE è il rapporto tra l’energia consumata dall’intera infrastruttura e quella dei soli sistemi informatici. Secondo i dati dell’Uptime Institute, il punto di riferimento internazionale per la valutazione dei data center, il PUE medio di un sito di nuova generazione oscilla tra 1,6 e 1,8: ciò significa che per ogni MW destinato al calcolo 0,6-0,8 MW vengono «persi» nei sistemi ausiliari. Ci sono però dei fattori di scala che favoriscono i data center di grandi dimensioni – quelli gestiti dagli «hyperscaler», come Google e Meta. Al contempo, gli impianti più grandi concentrano molta potenza nello stesso territorio e impongono interventi di potenziamento delle reti.

Quanta acqua viene consumata per raffreddare i macchinari?

La dissipazione dell’energia utilizzata dai chip produce calore, che può essere smaltito tramite l’aria o con l’acqua. I sistemi basati sui liquidi possono essere di due tipi. Da una parte ci sono le torri evaporative, nelle quali una parte dell’acqua si disperde sotto forma di vapore e un’altra viene scaricata o reintegrata nella rete. Dall’altra ci sono i circuiti chiusi, che ricircolano il liquido e che riducono, pur senza azzerarli, i consumi idrici. Secondo il Politecnico di Milano, quasi tutti i data center italiani adottano dei sistemi di raffreddamento ad aria o a circuito chiuso. La Legge regionale della Lombardia sui data center (la prima a regolare questi insediamenti) limita fortemente l’utilizzo di acqua potabile e impone ai data center di adottare sistemi ad aria, a circuito chiuso o a ridotto consumo idrico.

Cosa significa: investimenti «greenfield» e «brownfield»?

Un data center può sorgere su un’area non precedentemente edificata, oppure può recuperare un sito già urbanizzato o dismesso: il primo caso è quello di una struttura «greenfield», mentre il secondo è quello di un impianto «brownfield». La legge lombarda sui data center privilegia gli investimenti del secondo tipo, prevedendo dei contributi raddoppiati quando un nuovo insediamento consuma suolo agricolo.