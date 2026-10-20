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Economia / Bergamo Città Martedì 20 Ottobre 2026

Nel turismo 3mila addetti in più e il 69percento a tempo indeterminato

L’ANALISI. I numeri di Confcommercio Bergamo rilevano che il settore ha superato i livelli pre-pandemia. Frosio (gruppo Ristoratori): «La sfida resta la formazione, senza competenze si abbassa la qualità».

Lettura 2 min.
Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli

Bergamo.

Il turismo bergamasco nel 2025 ha raggiunto i 32.567 dipendenti, con un incremento del 9,7% in un anno, pari a quasi 3mila lavoratori in più. Secondo l’elaborazione di Confcommercio Bergamo dei dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro il settore ha superato i livelli pre-pandemia, anche se il ritmo è meno sostenuto rispetto al 2024, quando gli occupati erano

Si allarga anche la base imprenditoriale: le aziende sono 3.246 e quelle con almeno un dipendente crescono dell’8%

aumentati del 14,8%. Questa espansione porta la provincia al secondo posto in Lombardia per numero di addetti, dopo Milano (106.393) e davanti a Brescia (28.651).

Si allarga anche la base imprenditoriale: le aziende sono 3.246 e quelle con almeno un dipendente crescono dell’8% (240 in più rispetto al 2024). Un segnale di consolidamento anche per le realtà più piccole, che nel 2023 erano salite di appena 39 unità.

Nel turismo 3mila addetti in più e il 69percento a tempo indeterminato

Fanno da traino i pubblici esercizi con 2.928 aziende, il 90,2% del totale, e 30.147 lavoratori, pari al 92,6%. I servizi ricettivi impiegano 1.941 persone in 224 aziende, mentre le attività intermediate contano 418 dipendenti in 89 imprese. Completano il quadro gli stabilimenti termali, con 35 addetti e una azienda, e i parchi divertimento, con 26 lavoratori in quattro strutture.

La maggioranza è donna

Quanto alla composizione della forza lavoro, le donne sono 21.103, il 64,8% degli occupati, mentre il part-time interessa 18.824 dipendenti, il 57,8% del totale. Prevale il tempo indeterminato, con 22.536 lavoratori (69,2%), il tempo determinato riguarda 9.607 persone (29,5%), mentre stagionali e altre tipologie contrattuali si fermano a 424 unità (1,3%).

«I numeri confermano la progressiva ascesa del turismo nella nostra provincia – puntualizza Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo -. Regna incontrastato il contratto a tempo indeterminato e, in particolare nei pubblici esercizi e nella ristorazione, l’ascensore sociale

Regna incontrastato il contratto a tempo indeterminato e, in particolare nei pubblici esercizi e nella ristorazione

assicura anche rapide salite. Inoltre la presenza capillare di bar, ristoranti e alberghi, offre uno sbocco occupazionale, magari anche part-time e vicino a casa, a chi cerca un lavoro che consenta di conciliare vita-lavoro».

La componente italiana resta maggioritaria: 25.305 dipendenti, il 77,7% del totale, in aumento dell’8,7% sul 2024. Gli stranieri sono 7.262, il 22,3%, ma il loro incremento sfiora il 13%. Quanto all’età, prevale la fascia tra 21 e 30 anni, con 8.612 addetti (26,4%), però sono gli over 60 a registrare la crescita più marcata, pari al 23,2%, seguiti dagli under 20, in aumento del 13,4%, e dagli under 30, che salgono dell’11,4%.

Nei pubblici esercizi, i ristoranti concentrano 14.420 dipendenti, il 47,8% del totale, con un progresso dell’11% in un anno. Le mense ne impiegano 9.987, i bar 5.226, e i catering 411. In controtendenza discoteche e locali notturni, che perdono il 6,9% degli addetti, scesi a 103. Le donne qui sono il 64,2% e l’incidenza del part-time del 59%.

Attività con le scuole

È proprio sulla capacità di costruire competenze e trattenere il personale che si concentra la preoccupazione degli operatori. «Aprire un locale è diventato più facile che costruire una squadra», sottolinea Petronilla Frosio, presidente del gruppo Ristoratori Confcommercio Bergamo, ma senza competenze il rischio è che «a pagarne il prezzo sia spesso la qualità». Anche per Diego Rodeschini, presidente del gruppo Bar, Caffetterie e Pasticcerie di Confcommercio Bergamo, la preparazione dei giovani è una priorità: «Investire sulla formazione e sull’inserimento delle nuove generazioni non è solo una scelta strategica: è l’unica strada per garantire al settore un futuro all’altezza della sua tradizione».

Ecco perché l’associazione intende rafforzare il rapporto con gli istituti professionali e favorire percorsi di inserimento lavorativo già durante la scuola. Nel comparto alberghiero, infine, i 131 esercizi occupano 1.227 persone, le donne rappresentano il 64,7% del personale e il tempo indeterminato il 69,4%. «Serve più collaborazione attiva tra imprese dell’accoglienza e scuole alberghiere - conclude Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo -. L’alternanza scuola-lavoro deve essere una vera opportunità di crescita che va continuata in aula».

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