Nestlé e Platinum Equity lanciano Peranel: nel portafoglio anche S.Pellegrino
L’ACCORDO. La nuova joint venture paritetica riunirà oltre 30 marchi, tra cui S.Pellegrino. L’operazione vale 4,9 miliardi di euro e si chiuderà nel 2027.Lettura 1 min.
Nestlé e Platinum Equity hanno annunciato un accordo per la nascita di Peranel, una joint venture paritetica dedicata al settore delle acque e delle bevande premium. La nuova società riunirà oltre 30 marchi distribuiti in 120 Paesi, tra cui S.Pellegrino, Acqua Panna, Source Perrier e Nestlé Pure Life.
L’obiettivo dell’operazione è creare una società indipendente e maggiormente focalizzata sul comparto, con più autonomia negli investimenti, nell’innovazione e nello sviluppo dei marchi.
Peranel avrà sede a Parigi
Peranel sarà partecipata al 50% da Nestlé e al 50% da Platinum Equity, società globale di investimento con circa 48 miliardi di dollari di asset in gestione. La sede sarà a Parigi e la società sarà guidata dall’attuale amministratrice delegata Muriel Lienau.
Nel portafoglio confluiranno marchi internazionali e locali di acqua minerale naturale, bevande premium e funzionali. Il gruppo potrà inoltre contare su un proprio team di ricerca e sviluppo, che dal 2022 ha contribuito al lancio di circa 120 nuovi prodotti.
Operazione da 4,9 miliardi di euro
L’accordo attribuisce a Peranel un valore d’impresa di 4,9 miliardi di euro. Al completamento dell’operazione, Nestlé dovrebbe incassare circa 3 miliardi di euro. La conclusione è prevista nel primo semestre del 2027, dopo la consultazione con le rappresentanze dei lavoratori e l’ottenimento delle autorizzazioni regolatorie necessarie.
«Una maggiore focalizzazione consentirà alla società di perseguire le proprie ambizioni di crescita di lungo periodo», ha dichiarato Philipp Navratil, amministratore delegato di Nestlé, sottolineando gli investimenti previsti in innovazione, sostenibilità ed eccellenza operativa.
Secondo Platinum Equity, la nuova struttura permetterà inoltre di rafforzare il portafoglio esistente e di valutare ulteriori opportunità di crescita e acquisizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA