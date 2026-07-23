Nestlé e Platinum Equity lanciano Peranel: nel portafoglio anche S.Pellegrino

Nestlé e Platinum Equity hanno annunciato un accordo per la nascita di Peranel, una joint venture paritetica dedicata al settore delle acque e delle bevande premium. La nuova società riunirà oltre 30 marchi distribuiti in 120 Paesi, tra cui S.Pellegrino, Acqua Panna, Source Perrier e Nestlé Pure Life.

L’obiettivo dell’operazione è creare una società indipendente e maggiormente focalizzata sul comparto, con più autonomia negli investimenti, nell’innovazione e nello sviluppo dei marchi.

Peranel avrà sede a Parigi

Peranel sarà partecipata al 50% da Nestlé e al 50% da Platinum Equity, società globale di investimento con circa 48 miliardi di dollari di asset in gestione. La sede sarà a Parigi e la società sarà guidata dall’attuale amministratrice delegata Muriel Lienau.

Nel portafoglio confluiranno marchi internazionali e locali di acqua minerale naturale, bevande premium e funzionali. Il gruppo potrà inoltre contare su un proprio team di ricerca e sviluppo, che dal 2022 ha contribuito al lancio di circa 120 nuovi prodotti.

Operazione da 4,9 miliardi di euro

L’accordo attribuisce a Peranel un valore d’impresa di 4,9 miliardi di euro. Al completamento dell’operazione, Nestlé dovrebbe incassare circa 3 miliardi di euro. La conclusione è prevista nel primo semestre del 2027, dopo la consultazione con le rappresentanze dei lavoratori e l’ottenimento delle autorizzazioni regolatorie necessarie.