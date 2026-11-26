Congedo parentale, 18 giorni retribuiti al 100%

Permessi retribuiti per le visite mediche dei familiari

Smart working e part-time per i neogenitori

Le misure rientrano nel Manuale della Genitorialità, in vigore dal 2025 e rivolto a madri e padri naturali, adottivi e affidatari. Per i neogenitori è prevista anche una giornata aggiuntiva di smart working alla settimana, fino al primo anno di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. È inoltre possibile richiedere il passaggio temporaneo al part-time e una maggiore flessibilità oraria per l’inserimento dei figli al nido o alla scuola dell’infanzia. Durante i congedi vengono mantenuti, secondo le disposizioni aziendali, bonus, incentivi, premi di produzione e strumenti di welfare.