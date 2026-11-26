Osio Sotto, alla Alfaparf Milano 30 giorni di congedo a stipendio pieno per i papà
LA NOVITÀ. L’azienda di cosmetica integrerà fino al 100% dello stipendio l’indennità per 18 giorni di congedo parentale, oltre ai 12 di paternità già retribuiti.Lettura 1 min.
Osio Sotto
Fino a 30 giornate lavorative di congedo a stipendio pieno per i neopapà. È quanto prevede la nuova misura introdotta da Beauty & Business Spa, filiale italiana del gruppo Alfaparf Milano, a Osio Sotto, per consentire ai dipendenti di dedicare più tempo ai figli nel primo anno di vita senza subire una riduzione della retribuzione.
Congedo parentale, 18 giorni retribuiti al 100%
Alle 12 giornate di congedo di paternità già interamente retribuite, previste dalla normativa e dalla contrattazione applicabile, si aggiungono fino a 18 giornate lavorative di congedo parentale a stipendio pieno. Non si tratta di ulteriori giorni di assenza rispetto a quelli previsti dalla legge, ma di un’integrazione economica a carico dell’azienda, che coprirà la differenza tra l’indennità spettante al lavoratore e la normale retribuzione.
Permessi retribuiti per le visite mediche dei familiari
Tra le altre novità introdotte nel 2026 figurano quattro ore annue di permesso retribuito per accompagnare figli o genitori a visite mediche, esami e accertamenti clinici, che si aggiungono alle quattro ore già previste per le visite personali.
Smart working e part-time per i neogenitori
Le misure rientrano nel Manuale della Genitorialità, in vigore dal 2025 e rivolto a madri e padri naturali, adottivi e affidatari. Per i neogenitori è prevista anche una giornata aggiuntiva di smart working alla settimana, fino al primo anno di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia. È inoltre possibile richiedere il passaggio temporaneo al part-time e una maggiore flessibilità oraria per l’inserimento dei figli al nido o alla scuola dell’infanzia. Durante i congedi vengono mantenuti, secondo le disposizioni aziendali, bonus, incentivi, premi di produzione e strumenti di welfare.
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