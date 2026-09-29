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Economia / Bergamo Città Martedì 29 Settembre 2026

Per le auto made in Cina balzo delle vendite in Bergamasca

IMMATRICOLAZIONI. L’incremento dei primi otto mesi in provincia resta comunque inferiore al dato nazionale (più 92%). «Acquisti a prescindere dagli incentivi sull’elettrico».

Lettura 3 min.
Andrea Iannotta
Andrea Iannotta Collaboratore
Per le auto made in Cina balzo delle vendite in Bergamasca
Le automobili cinesi rappresentano ormai una realtà di forte impatto, raggiungendo circa il 12,5% del mercato nazionale nei primi sei mesi del 2026

Il Dragone avanza e picchia duro, in Italia e nella nostra provincia. Le automobili cinesi rappresentano ormai una realtà di forte impatto, raggiungendo circa il 12,5% del mercato nazionale nei primi sei mesi del 2026. Dal 4,8% del 2024 si è passati all’8,4% nel 2025 (con oltre 128mila veicoli venduti), fino a superare - quest’anno - il 12%.

I numeri

Le automobili cinesi rappresentano ormai una realtà di forte impatto, raggiungendo circa il 12,5% del mercato nazionale nei primi sei mesi del 2026

In Bergamasca, da gennaio a fine agosto 2025 erano state immatricolate 909 vetture, sfiorando il 6% del totale. Nello stesso periodo di quest’anno la quota ha raggiunto il 9,6%, con 1.481 auto targate. Una crescita notevole, che sfiora il 63% da un anno con l’altro, anche se inferiore a quella nazionale (più 92%). Un exploit eccezionale, se si considera la stagnazione del mercato.«L’interesse dell’automobilista bergamasco verso le auto cinesi è molto alto – dice Paola Granelli, responsabile della filiale Gruppo Regina Bergamo del marchio Dongfeng -. Il marchio Dongfeng deve farsi conoscere di più. Abbiamo riscontrato un’attenzione particolare per il prezzo e per i contenuti, per la qualità dei prodotti, molto alta. I prezzi sono competitivi, partendo dalle alimentazioni base a benzina».

In base ai dati elaborati dall’Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, nel primo semestre di quest’anno le ibride full (con motore elettrico che si ricarica viaggiando e che consente di percorrere solo pochi chilometri esclusivamente in elettrico) rappresentano il 7,5% del totale immatricolato (5,17% le eurocinesi, 2,10% le cinesi pure, 0,23% le italocinesi)

Sono ormai diversi i marchi approdati nelle concessionarie: dalle cinesi al 100% - oltre a Dongfeng, vi sono Byd, Chery, Denza, Jaecoo, Leapmotor, Omoda, per citarne alcune - alle «eurocinesi» Lotus, Mg, Polestar, Smart, Volvo, fino alle «italocinesi», cioè quelle importate in Italia da assemblatori che «italianizzano» le versioni, con accessori e finiture migliori (Cirelli, che le adatta a Verdellino; Dr, Emc, Evo, Ich-x, Itala, Sportequipe e Tiger). In base ai dati elaborati dall’Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, nel primo semestre di quest’anno le ibride full (con motore elettrico che si ricarica viaggiando e che consente di percorrere solo pochi chilometri esclusivamente in elettrico) rappresentano il 7,5% del totale immatricolato (5,17% le eurocinesi, 2,10% le cinesi pure, 0,23% le italocinesi). Passando alle ibride plug-in (con motore a benzina/gasolio e supporto di motore elettrico che si ricarica alla spina), la percentuale di targate balza al 45,9% del totale (42,30% cinesi pure, 3,35% eurocinesi, 0,24% italocinesi). Più bassa la quota delle elettriche pure, pari al 14,8% del totale (8,64% cinesi, 4,30% eurocinesi, 1,82% italocinesi).
«L’incremento di vendite l’avevamo già riscontrato l’anno scorso, quando c’erano gli incentivi statali – osserva Claudio Melito, responsabile di filiale Denicar Bergamo per i marchi Changan e Leapmotor, brand, quest’ultimo, che per il 10% appartiene al gruppo Stellantis –. Per cui l’interesse c’è, ma come per altri marchi. Il prezzo invitante fa la sua parte nell’attirare la clientela».

Passando alle ibride plug-in (con motore a benzina/gasolio e supporto di motore elettrico che si ricarica alla spina), la percentuale di targate balza al 45,9% del totale (42,30% cinesi pure, 3,35% eurocinesi, 0,24% italocinesi). Più bassa la quota delle elettriche pure, pari al 14,8% del totale (8,64% cinesi, 4,30% eurocinesi, 1,82% italocinesi)

«Il rapporto molto alto qualità-prezzo incide molto sull’apprezzamento della clientela – assicura Alessandro Lischetti, responsabile della filiale Autotorino Bergamo per i marchi Byd e Xpeng -. I prezzi di Byd non sono i più bassi del mercato, ma conta il rapporto qualità-prezzo che convince la clientela. Per quest’anno contiamo di replicare in aumento i risultati del 2025, quando c’erano gli incentivi statali. Anche il marchio Xpeng, che si posiziona più in alto di Byd, comincia a farsi largo».

«Le auto Mg (che sta per Morris Garage, storico marchio inglese famoso per le spider e acquisito nel 2007 dal colosso industriale cinese Saic, ndr) stanno incontrando notevole successo – commenta Lorenzo Spinozzi, responsabile di Bergamo di Lario Mobility per i marchi Mg, Geely e Changan – ma anche gli altri marchi cominciano a trovare spazio. Prezzi e qualità dei prodotti si rivelano carte vincenti sul mercato».
Tra le vetture dei segmenti medio alti stanno incontrando molto il favore della clientela anche i brand Omoda e Jaecoo, due marchi automobilistici di proprietà del colosso cinese Chery, creati appositamente per il mercato europeo e globale. Se la crescita dal 2025 al 2026 di Byd è stata, a livello nazionale, di quasi il 240%, per Omoda è stata ancora più sorprendente: più 2.406%. Certo, un anno fa era quasi a zero.

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