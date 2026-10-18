RadiciGroup, alla fiera tedesca per la prima volta con Domo

L’unione ha dato vita a una piattaforma globale che combina competenze applicative, capacità di ricerca e sviluppo, servizi di engineering e una presenza industriale che si estende in Europa, Asia e Americhe. «Fakuma rappresenta un momento molto speciale per noi, perché è la prima occasione per presentarci al mercato come un’unica organizzazione - ha affermato Jochen Fabritius, ceo di RadiciGroup -. Abbiamo unito due realtà altamente complementari per creare una piattaforma globale ancora più forte nel campo dei tecnopolimeri. Ma soprattutto abbiamo preservato ciò che per noi conta di più: il nostro approccio orientato al cliente. I nostri partner possono continuare a fare affidamento sulla qualità, sulla reattività e sul supporto tecnico che già conoscono, beneficiando al tempo stesso di un portafoglio più ampio, competenze rafforzate e maggiori capacità di innovazione. La nostra ambizione è essere il punto di riferimento per lo sviluppo di soluzioni avanzate e sostenibili, affiancando i clienti come un vero solution provider e aiutandoli ad affrontare le sfide dell’elettrificazione, della transizione energetica e della sostenibilità».