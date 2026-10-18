RadiciGroup, alla fiera tedesca per la prima volta con Domo
LA RASSEGNA. Il gruppo unisce High Performance Polymers e Domo Engineered Materials in un’unica organizzazione. Focus su mobilità elettrica, innovazione, sostenibilità e nuove applicazioni nel settore medicale.Lettura 1 min.
In occasione di Fakuma 2026, la fiera internazionale della lavorazione industriale delle materie plastiche, conclusasi venerdì a Friedrichshafen, in Germania, RadiciGroup si è presentata per la prima volta come partner globale nel settore dei materiali polimerici, riunendo sotto un’unica identità la precedente area High Performance Polymers e Domo Engineered Materials.
L’unione ha dato vita a una piattaforma globale che combina competenze applicative, capacità di ricerca e sviluppo, servizi di engineering e una presenza industriale che si estende in Europa, Asia e Americhe. «Fakuma rappresenta un momento molto speciale per noi, perché è la prima occasione per presentarci al mercato come un’unica organizzazione - ha affermato Jochen Fabritius, ceo di RadiciGroup -. Abbiamo unito due realtà altamente complementari per creare una piattaforma globale ancora più forte nel campo dei tecnopolimeri. Ma soprattutto abbiamo preservato ciò che per noi conta di più: il nostro approccio orientato al cliente. I nostri partner possono continuare a fare affidamento sulla qualità, sulla reattività e sul supporto tecnico che già conoscono, beneficiando al tempo stesso di un portafoglio più ampio, competenze rafforzate e maggiori capacità di innovazione. La nostra ambizione è essere il punto di riferimento per lo sviluppo di soluzioni avanzate e sostenibili, affiancando i clienti come un vero solution provider e aiutandoli ad affrontare le sfide dell’elettrificazione, della transizione energetica e della sostenibilità».
Uno dei focus principali è la mobilità elettrica, settore in cui RadiciGroup ha presentato una gamma completa di poliammidi avanzate progettate per soddisfare requisiti sempre più stringenti in termini di sicurezza, prestazioni elettriche e resistenza alle alte temperature. Nel settore electrical & electronics, il gruppo ha presentato soluzioni sviluppate per sistemi avanzati di distribuzione dell’energia. RadiciGroup sta inoltre ampliando la presenza nel settore medicale, mettendo a disposizione la propria esperienza nei tecnopolimeri per componenti strutturali e applicazioni che non sono destinate al contatto diretto con il corpo umano o con fluidi biologici.
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