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Economia / Bergamo Città Domenica 18 Ottobre 2026

RadiciGroup, alla fiera tedesca per la prima volta con Domo

LA RASSEGNA. Il gruppo unisce High Performance Polymers e Domo Engineered Materials in un’unica organizzazione. Focus su mobilità elettrica, innovazione, sostenibilità e nuove applicazioni nel settore medicale.

Lettura 1 min.
RadiciGroup, alla fiera tedesca per la prima volta con Domo
Stand alla fiera tedesca di settore Fakuma 2026

In occasione di Fakuma 2026, la fiera internazionale della lavorazione industriale delle materie plastiche, conclusasi venerdì a Friedrichshafen, in Germania, RadiciGroup si è presentata per la prima volta come partner globale nel settore dei materiali polimerici, riunendo sotto un’unica identità la precedente area High Performance Polymers e Domo Engineered Materials.

L’unione ha dato vita a una piattaforma globale che combina competenze applicative, capacità di ricerca e sviluppo, servizi di engineering e una presenza industriale che si estende in Europa, Asia e Americhe. «Fakuma rappresenta un momento molto speciale per noi, perché è la prima occasione per presentarci al mercato come un’unica organizzazione - ha affermato Jochen Fabritius, ceo di RadiciGroup -. Abbiamo unito due realtà altamente complementari per creare una piattaforma globale ancora più forte nel campo dei tecnopolimeri. Ma soprattutto abbiamo preservato ciò che per noi conta di più: il nostro approccio orientato al cliente. I nostri partner possono continuare a fare affidamento sulla qualità, sulla reattività e sul supporto tecnico che già conoscono, beneficiando al tempo stesso di un portafoglio più ampio, competenze rafforzate e maggiori capacità di innovazione. La nostra ambizione è essere il punto di riferimento per lo sviluppo di soluzioni avanzate e sostenibili, affiancando i clienti come un vero solution provider e aiutandoli ad affrontare le sfide dell’elettrificazione, della transizione energetica e della sostenibilità».

Uno dei focus principali è la mobilità elettrica, settore in cui RadiciGroup ha presentato una gamma completa di poliammidi avanzate progettate per soddisfare requisiti sempre più stringenti in termini di sicurezza, prestazioni elettriche e resistenza alle alte temperature. Nel settore electrical & electronics, il gruppo ha presentato soluzioni sviluppate per sistemi avanzati di distribuzione dell’energia. RadiciGroup sta inoltre ampliando la presenza nel settore medicale, mettendo a disposizione la propria esperienza nei tecnopolimeri per componenti strutturali e applicazioni che non sono destinate al contatto diretto con il corpo umano o con fluidi biologici.

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