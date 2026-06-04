Scontrino riciclabile, Mara Cartotecnica fra le realtà innovative

Il marchio è ben visibile sul retro dello scontrino fiscale e aiuta il consumatore a riconoscere quali siano i giustificativi che possono essere buttati nella carta (perché senza sostanze chimiche) e quelli che vanno gettati nell’indifferenziata in quanto non riciclabili. I nuovi scontrini nascono da carte termiche completamente prive di fenoli (come Bpa e Bps) che, grazie alla certificazione Aticelca di riciclabilità, possono essere conferiti nella raccolta carta.