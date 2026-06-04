Scontrino riciclabile, Mara Cartotecnica
fra le realtà innovative
L’INIZIATIVA. Le frecce verdi compongono un cuore circondato dalla scritta «Riciclami nella carta – senza fenoli».Lettura meno di un minuto.
Il marchio è ben visibile sul retro dello scontrino fiscale e aiuta il consumatore a riconoscere quali siano i giustificativi che possono essere buttati nella carta (perché senza sostanze chimiche) e quelli che vanno gettati nell’indifferenziata in quanto non riciclabili. I nuovi scontrini nascono da carte termiche completamente prive di fenoli (come Bpa e Bps) che, grazie alla certificazione Aticelca di riciclabilità, possono essere conferiti nella raccolta carta.
Tra le aziende che hanno scelto di produrre secondo i nuovi criteri di sostenibilità ambientale c’è Mara Cartotecnica di Val Brembilla, specializzata nella realizzazione di rotoli in carta termica per registratori telematici, Pos, Atm, kiosk e stampanti speciali, con una forte attenzione alla personalizzazione dei prodotti e all’innovazione. Tra i primi casi applicati su larga scala c’è, invece, Grom, celebre catena di gelaterie che ha adottato nei propri punti vendita gli scontrini riciclabili sviluppati con la cartotecnica bergamasca. «La sostenibilità passa anche dagli oggetti di uso quotidiano», sottolinea Giulia Zanardi, responsabile marketing di Mara Cartotecnica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA