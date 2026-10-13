Teatri, contratto scaduto da cinque anni: mobilitazione anche a Bergamo

Contratto scaduto da cinque anni, salari fermi e una proposta di aumento giudicata insufficiente dai sindacati . Anche a Bergamo i lavoratori dei teatri si preparano alla mobilitazione per il rinnovo del contratto nazionale , scaduto nel 2021. La vertenza riguarda poco più di cento addetti in provincia , la maggior parte dei quali impiegati al Teatro Donizetti .

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc-Uil hanno annunciato la mobilitazione dopo l’incontro del 12 ottobre con la delegazione datoriale di Federvivo , concluso senza passi avanti sul rinnovo.

Contratto dei teatri, aumenti ritenuti insufficienti

Il contratto nazionale, sottoscritto nel 2018, è scaduto nel 2021. La proposta delle imprese prevede un aumento di 275 euro sul livello medio , distribuito in tre tranche, senza alcun riconoscimento una tantum per i cinque anni di vacanza contrattuale.

Per i lavoratori scritturati a giornata l’offerta è di 14 euro lordi in più al giorno , comprensivi di tutti gli istituti. Attualmente la paga minima giornaliera, per un livello medio, supera di poco i 71 euro lordi, già comprensivi del salario accessorio .

Teatri, mobilitazione anche a Bergamo

«Parliamo di lavoratrici e lavoratori che percepiscono già stipendi molto bassi e che in questi cinque anni hanno subito per intero gli effetti dell’inflazione, senza alcun aumento contrattuale», denuncia Tobia Perini, segretario della Slc Cgil Bergamo.