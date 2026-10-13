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Economia / Bergamo Città Martedì 13 Ottobre 2026

Teatri, contratto scaduto da cinque anni: mobilitazione anche a Bergamo

LAVORO. Oltre cento lavoratori coinvolti nella Bergamasca, soprattutto al Teatro Donizetti. I sindacati contestano gli aumenti proposti dalle imprese dopo cinque anni di attesa.

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Teatri, contratto scaduto da cinque anni: mobilitazione anche a Bergamo
Lavoratori del teatro verso la mobilitazione, anche a Bergamo sono un centinaio le persone coinvolte, la maggior parte al Teatro Donizetti

Bergamo

Contratto scaduto da cinque anni, salari fermi e una proposta di aumento giudicata insufficiente dai sindacati. Anche a Bergamo i lavoratori dei teatri si preparano alla mobilitazione per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2021. La vertenza riguarda poco più di cento addetti in provincia, la maggior parte dei quali impiegati al Teatro Donizetti.

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc-Uil hanno annunciato la mobilitazione dopo l’incontro del 12 ottobre con la delegazione datoriale di Federvivo, concluso senza passi avanti sul rinnovo.

Contratto dei teatri, aumenti ritenuti insufficienti

Il contratto nazionale, sottoscritto nel 2018, è scaduto nel 2021. La proposta delle imprese prevede un aumento di 275 euro sul livello medio, distribuito in tre tranche, senza alcun riconoscimento una tantum per i cinque anni di vacanza contrattuale.

Per i lavoratori scritturati a giornata l’offerta è di 14 euro lordi in più al giorno, comprensivi di tutti gli istituti. Attualmente la paga minima giornaliera, per un livello medio, supera di poco i 71 euro lordi, già comprensivi del salario accessorio.

Teatri, mobilitazione anche a Bergamo

«Parliamo di lavoratrici e lavoratori che percepiscono già stipendi molto bassi e che in questi cinque anni hanno subito per intero gli effetti dell’inflazione, senza alcun aumento contrattuale», denuncia Tobia Perini, segretario della Slc Cgil Bergamo.

Secondo il sindacato, la proposta non consente di recuperare il potere d’acquisto perduto. «Se si vuole riconoscere il valore della cultura, bisogna cominciare da quello di chi ci lavora», aggiunge Perini. Le organizzazioni sindacali hanno quindi deciso di avviare una mobilitazione del settore, le cui modalità saranno definite successivamente.

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