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Economia / Bergamo Città Sabato 15 Agosto 2026

Tra i «Paperoni di Borsa» i bergamaschi Rocca saldi al secondo posto

LA CLASSIFICA . Tra i bergamaschi, anche Bombassei e la famiglia Pesenti. Al primo posto gli eredi di Leonardo Del Vecchio con un patrimonio azionario di 44,5 miliardi.

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Tra i «Paperoni di Borsa» i bergamaschi Rocca saldi al secondo posto
Il palazzo di Borsa Italiana a Milano

Dietro agli eredi di Leonardo Del Vecchio - con un patrimonio azionario di 44,5 miliardi di euro - si colloca la famiglia Rocca, rappresentata dai fratelli Paolo (presidente della Tenaris che controlla la Dalmine) e Gianfelice, salda al secondo posto.

La consueta classifica agostana dei «Paperoni di Borsa» italiani (aggiornata al 7 agosto) stilata da MF-Milano Finanza, non riguarda redditi o proprietà, ma solo le rendite legate a partecipazioni azionarie. E i Rocca portano il proprio patrimonio da 9,9 a 15,2 miliardi, con una crescita del 54%, pari a oltre 5,3 miliardi in 12 mesi.

Tra i «Paperoni di Borsa» i bergamaschi Rocca saldi al secondo posto
Paolo Rocca
Tra i «Paperoni di Borsa» i bergamaschi Rocca saldi al secondo posto
Gianfelice Rocca

Altri bergamaschi

Tra i big orobici segue Alberto Bombassei, il patron di Brembo, che si colloca al 29o posto (secondo tra i bergamaschi), perdendo qualche posizione rispetto al 26° posto dell’anno scorso, ma avanzando del 22,7% - a 1,869 miliardi - in quanto a patrimonio. Terza bergamasca in classifica (e 57a in assoluto), la famiglia Pesenti, che con la holding Italmobiliare si colloca al 57o posto (era al 44o nel 2025) con un patrimonio di 539,4 milioni, in contrazione del 4,4%.

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