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Economia / Bergamo Città Mercoledì 30 Settembre 2026

Transizione energetica, Siad investe 12 milioni nella produzione di idrogeno verde

L’INAUGURAZIONE. È infatti stato inaugurato nella giornata di mercoledì 30 settembre l’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile fino a 500 bar nel Casertano.

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Transizione energetica, Siad investe 12 milioni nella produzione di idrogeno verde
La sede di Siad a Bergamo

Il Gruppo Siad investe oltre 12 milioni di euro nella transizione energetica e decarbonizzazione industriale. È infatti stato inaugurato nella giornata di mercoledì 30 settembre l’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile fino a 500 bar presso lo stabilimento Igat, azienda appartenente al gruppo bergamasco attiva nella produzione di azoto, ossigeno ed argon con sede nel casertano a Pignataro Maggiore.

L’iniziativa - denominata Green Hydrogen Igat - nasce con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, produzione da fonti rinnovabili e servizi a supporto alle strategie di decarbonizzazione delle imprese, in coerenza con le direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con la crescente attenzione del sistema produttivo nei confronti di soluzioni energetiche sostenibili. L’investimento di Siad è stato ammesso al finanziamento di 8 milioni di euro del Pnrr a seguito della partecipazione al bando «Rivoluzione verde e transizione ecologica» gestito dalla Regione Campania.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli investimenti nelle attività finalizzate ad accelerare la transizione energetica, promuovere l’impiego dell’idrogeno rinnovabile e rafforzare la competitività del sistema industriale. «Green Hydrogen Igat – spiega il presidente e Ceo del Gruppo Siad, Bernardo Sestini - non è soltanto un nuovo impianto, ma un progetto industriale di visione, capace di collegare le esigenze immediate delle imprese con gli obiettivi della transizione energetica. L’iniziativa risulta inoltre perfettamente in linea con la visione di lungo periodo del Gruppo Siad, orientata all’innovazione, alla sostenibilità, alla sicurezza e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate a supporto dell’industria e della transizione energetica».

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