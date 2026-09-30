Transizione energetica, Siad investe 12 milioni nella produzione di idrogeno verde

Il Gruppo Siad investe oltre 12 milioni di euro nella transizione energetica e decarbonizzazione industriale. È infatti stato inaugurato nella giornata di mercoledì 30 settembre l’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile fino a 500 bar presso lo stabilimento Igat, azienda appartenente al gruppo bergamasco attiva nella produzione di azoto, ossigeno ed argon con sede nel casertano a Pignataro Maggiore.

L’iniziativa - denominata Green Hydrogen Igat - nasce con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, produzione da fonti rinnovabili e servizi a supporto alle strategie di decarbonizzazione delle imprese, in coerenza con le direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con la crescente attenzione del sistema produttivo nei confronti di soluzioni energetiche sostenibili. L’investimento di Siad è stato ammesso al finanziamento di 8 milioni di euro del Pnrr a seguito della partecipazione al bando «Rivoluzione verde e transizione ecologica» gestito dalla Regione Campania.