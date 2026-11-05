A4, chiuso per quattro ore il tratto Seriate-Grumello: i percorsi alternativi

Chiusura notturna sull’A4 Milano-Brescia per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici. Dalle 00 alle 4 di domenica 8 novembre, il tratto compreso tra Seriate e Grumello sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Lo stop interesserà quindi la notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre.