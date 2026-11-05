A4, chiuso per quattro ore il tratto Seriate-Grumello: i percorsi alternativi
DA SAPERE. Stop in entrambe le direzioni da mezzanotte alle 4 di domenica 8 novembre per lavori di manutenzione degli impianti elettrici.Lettura meno di un minuto.
Grumello
Chiusura notturna sull’A4 Milano-Brescia per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici. Dalle 00 alle 4 di domenica 8 novembre, il tratto compreso tra Seriate e Grumello sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Lo stop interesserà quindi la notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre.
Verso Brescia: uscita obbligatoria a Seriate
Per chi viaggia verso Brescia è prevista l’uscita obbligatoria al casello di Seriate. Il percorso alternativo consigliato prosegue sulla viabilità ordinaria lungo la SS42 verso Seriate, quindi sulla SP91, in via Passarera e in via Pertini, in direzione Telgate. Il rientro in autostrada è previsto al casello di Grumello.
Verso Milano: uscita obbligatoria a Grumello
Nella direzione opposta, verso Milano, l’uscita obbligatoria sarà al casello di Grumello. Da qui si consiglia di percorrere via Pertini, via Passarera, la SP91 verso Seriate e la SS42 in direzione Grassobbio, per rientrare in A4 al casello di Seriate.
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