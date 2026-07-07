Ad Almè apre McDonald’s: 44 nuove assunzioni

Apre oggi - martedì 7 luglio - il nuovo ristorante McDonald’s di Almè in via Antonio Locatelli. L’insediamento del 24esimo punto della catena in provincia rappresenta un’operazione di rilievo per lo sviluppo infrastrutturale e per l’economia del territorio locale. Dal punto di vista occupazionale, l’apertura ha portato a 44 nuove assunzioni; il team di lavoro proviene interamente dal paese e dalle zone limitrofe, e include nello specifico 12 lavoratori residenti nel Comune di Almè come richiesto dall’amministrazione comunale. Sabato, alle 16, si terrà il taglio del nastro alla presenza del sindaco Massimo Bandera.

Le opere pubbliche

L’impatto economico dell’operazione garantisce forti benefici per le casse pubbliche, come sottolinea il primo cittadino Massimo Bandera: «Parliamo di oltre 775mila euro di interventi diretti a favore della nostra comunità. Tra le opere pubbliche principali ci sono 358mila euro destinati alle asfaltature eseguite lo scorso anno e 200mila euro usati per la realizzazione della rotatoria di via Locatelli. A questi importanti fondi si aggiungono altri 205mila euro per una serie di opere standard fondamentali per il comparto, tra cui nuovi parcheggi pubblici, la viabilità, l’illuminazione pubblica, otto nuove telecamere di sicurezza collegate con la centrale per il controllo del territorio e la cura delle aree verdi limitrofe. Sono stati stanziati inoltre 12 mila euro per il sostegno alle luminarie natalizie e c’è l’impegno a sostenere le borse di studio per gli studenti meritevoli».

Aperto anche il McDrive

Anche Ottavio Calderoni, licenziatario McDonald’s, ha voluto sottolineare il valore sociale dell’investimento e la sinergia con l’ente pubblico: «Il nostro obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire il nostro pieno supporto al territorio locale, generando occupazione stabile, investimenti strutturali e valore sociale. Sono sicuro che potremo essere un nuovo partner e punto di riferimento per lo sviluppo dell’intera comunità di Almè».