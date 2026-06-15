Colto da malore nel bosco a Sorisole, 54enne grave in ospedale

Stava partecipando alla 28esima edizione della storica Camminata della solidarietà , la manifestazione non competitiva di Petosino promossa da Avis, Aido e Gruppo missionario parrocchiale , quando domenica mattina ha accusato un malore in un’area impervia nei pressi dei Morti della Calchera a Sorisole.Raggiunto dai soccorritori nel bosco, il 54enne bergamasco è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia , in codice rosso: le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi .

Stando alle prime ricostruzioni erano circa le 8.40 quando l’uomo, partito dall’oratorio e impegnato nel tracciato da 17 chilometri, si è sentito male. «Scattato l’allarme, sono stati subito attivati i soccorritori con un’ambulanza della Croce rossa presente lungo il percorso, a servizio della camminata - riferisce Massimo Bonomi, presidente dell’Avis di Petosino e responsabile della sicurezza della manifestazione che ha richiamato circa 700 persone -. Trattandosi di un’area impervia, nel bosco in zona Canto Alto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso».