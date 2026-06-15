Colto da malore nel bosco a Sorisole, 54enne grave in ospedale
L’INCIDENTE. L’uomo era impegnato nella Camminata della solidarietà di Petosino, nella mattinata di domenica 14 giugno: portato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di BresciaLettura meno di un minuto.
Stava partecipando alla 28esima edizione della storica Camminata della solidarietà, la manifestazione non competitiva di Petosino promossa da Avis, Aido e Gruppo missionario parrocchiale, quando domenica mattina ha accusato un malore in un’area impervia nei pressi dei Morti della Calchera a Sorisole.Raggiunto dai soccorritori nel bosco, il 54enne bergamasco è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, in codice rosso: le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi.
Stando alle prime ricostruzioni erano circa le 8.40 quando l’uomo, partito dall’oratorio e impegnato nel tracciato da 17 chilometri, si è sentito male. «Scattato l’allarme, sono stati subito attivati i soccorritori con un’ambulanza della Croce rossa presente lungo il percorso, a servizio della camminata - riferisce Massimo Bonomi, presidente dell’Avis di Petosino e responsabile della sicurezza della manifestazione che ha richiamato circa 700 persone -. Trattandosi di un’area impervia, nel bosco in zona Canto Alto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso».
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