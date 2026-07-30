Fermata ferroviaria Bergamo Fiera, conclusi i lavori per i due sottopassi

Bergamo Fiera Nuova ha riconsegnato a Italferr il cantiere dei due sottopassi ciclopedonali realizzati in via Lunga, destinati alla futura fermata ferroviaria «Bergamo Fiera». Le opere sono propedeutiche alla nuova linea tra Bergamo, l’aeroporto di Orio al Serio e Milano.

L’intervento, avviato il 2 marzo 2026 , è stato concluso il 30 giugno nel rispetto del cronoprogramma fissato dalla struttura commissariale del Governo. Sono poi seguiti i collaudi previsti dalla normativa, completati in 27 giorni. Con la riconsegna delle aree, avvenuta mercoledì 29 luglio, Italferr potrà proseguire con gli interventi funzionali alla realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria.

Due sottopassi ciclopedonali in via Lunga

I due sottopassi sono lunghi 15 metri ciascuno, larghi 6 metri e hanno un’altezza utile di 2,6 metri. Sono inoltre dotati di impianti di illuminazione e videosorveglianza di ultima generazione. Il valore complessivo delle opere ammonta a 3 milioni di euro. L’intervento rientra nell’accordo tra Bergamo Fiera Nuova, Comune di Bergamo e Rete Ferroviaria Italiana, con il coordinamento della commissaria straordinaria del Governo Rosa Pannetta.