Fiat 500 d’epoca e non solo, domenica a Orio c’è il raduno
LA MANIFESTAZIONE. Le storiche Fiat 500 sono pronte a tornare protagoniste sulle strade bergamasche. Domenica 21 giugno si terrà il «4° Raduno Città di Orio al Serio», manifestazione organizzata dal 500 Racing Club Bergamo che quest’anno coincide con un traguardo importante: il 20° anniversario dalla fondazione del sodalizio.Lettura 1 min.
L’evento, dedicato agli appassionati di motori d’epoca, accoglierà Fiat 500, vetture derivate e auto storiche provenienti da tutto il territorio bergamasco, dal Veneto e dalla Svizzera per una giornata all’insegna della passione automobilistica, della convivialità e della scoperta delle bellezze locali.
Il ritrovo è dalle 8 all’aeroclub «Guido Taramelli» di Orio al Serio, dove si svolgeranno le operazioni di accredito degli equipaggi e la colazione di benvenuto. Da qui prenderà il via il percorso che accompagnerà i partecipanti attraverso il centro di Bergamo e Città Alta, fino al pranzo al Ristorante Retrò di Osio Sopra. «Questo raduno rappresenta molto più di una semplice manifestazione automobilistica – spiega il presidente del 500 Racing Club Bergamo Gianluca Englaro –. Quest’anno festeggiamo vent’anni di attività e per noi è un’occasione speciale per ripercorrere il cammino compiuto dal club insieme ai tanti soci che negli anni hanno contribuito a farlo crescere. La Fiat 500 continua a essere un simbolo capace di unire generazioni diverse e di creare amicizie che vanno oltre la comune passione per i motori».
Un anniversario importante per il sodalizio, nato con l’obiettivo di valorizzare e preservare il patrimonio rappresentato dalla storica utilitaria italiana e diventato negli anni un punto di riferimento per gli appassionati del settore. «In questi due decenni abbiamo organizzato numerosi eventi, partecipato a raduni in tutta Italia e costruito una realtà associativa molto attiva sul territorio – prosegue Englaro –. Celebrare questo traguardo attraversando Bergamo con le nostre vetture significa condividere con la comunità la storia del club e la passione che continua ad animarci dopo tanti anni».
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