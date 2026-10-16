Guasto al sistema di controllo aereo, voli in ritardo in tutta Italia. Disagi anche a Orio al Serio

Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia nella mattinata di venerdì 16 ottobre a causa di un’ anomalia alla rete di trasmissione dati utilizzata per i servizi di controllo del traffico aereo. Il problema, riscontrato durante la notte, sta provocando ritardi nei collegamenti nazionali e internazionali, con ripercussioni anche sull’aeroporto di Orio al Serio .

Secondo il tabellone delle partenze del Milan Bergamo Airport, tra i voli interessati dai ritardi figurano quelli per Malta, Vienna, Bucarest, Catania e Siviglia , con slittamenti che in alcuni casi superano le tre ore rispetto agli orari programmati . Il volo Ryanair per Malta, previsto alle 6.05, risultava stimato alle 9.20, mentre quello per Siviglia, inizialmente programmato alle 7.15, era indicato alle 10.30.

Enav: ridotta la capacità di gestione dei voli dalle 6

A spiegare l’origine dei disagi è Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. «A partire dalle ore 6, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi», informa la società.

Le misure comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano, con conseguenti rallentamenti nelle partenze e negli arrivi. Fino alle 6 del mattino, grazie all’attivazione dei sistemi di emergenza previsti, Enav era riuscita a garantire la regolare gestione del traffico senza riduzioni della capacità operativa.

Esclusi attacchi hacker e sabotaggi

Enav precisa inoltre che le anomalie non sono riconducibili ad attività malevole, escludendo quindi attacchi informatici o sabotaggi. Le verifiche tecniche hanno individuato l’origine del problema nella rete geografica di trasmissione dati che supporta i servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause del malfunzionamento e ripristinare la piena operatività dei sistemi.