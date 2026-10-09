Il trapper a processo per violenza sessuale: in aula nega tutto

«Nego assolutamente questa accusa. Non ho mai avuto questi comportamenti con quella ragazza o con altre». Così Paul Yeboah , noto con il nome d’arte «Bello Figo», nell’udienza di giovedì 8 ottobre nel processo che lo vede imputato di violenza sessuale nei confronti di una 15enne a cui, secondo l’accusa, avrebbe toccato il fondoschiena mentre erano nel suo camerino dopo l’esibizione in un locale a Treviolo , la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2023.

Quella notte aveva invitato la giovane a fare «after», lei «mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere» e «mi ha dato il numero»

«Lei mi ha dato il numero»

Assistito dagli avvocati Enrico Fontana (foro di Modena) e Giovanni Tarquini (foro di Reggio Emilia), il 34enne ha raccontato che dopo lo spettacolo i fan possono andare in camerino da lui a fare le foto, e la «selezione» su chi può entrare viene fatta dai bodyguard.

Quella notte, già mentre era in consolle, aveva interagito con la giovane (che l’ha successivamente accusato). L’ha invitata a fare «after» e lei «mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere», e «mi ha dato il numero».

Il testimone: «Le giovani piangevano»

E ha aggiunto: «Ha avuto piacere nel parlare con me tutta la sera, e quando le ho scritto lei mi ha risposto tranquilla».