Incidente a Villa d’Almè, lunghe code in Valle Brembana
VIABILITÀ. Nessun ferito in gravi condizioni, ma traffico in tilt in entrambe le direzioni. In coda già dal viadotto di Sedrina.Lettura meno di un minuto.
Villa d’Almè
Un incidente intorno alle 17.30 di lunedì 28 settembre ha mandato in tilt il traffico della Valle Brembana, sulla statale 470. Almeno due i veicoli coinvolti, con diversi feriti ma non in gravi condizioni: sul posto sono state inviate due automediche e cinque ambulanze.
Lunghe code in entrambe le direzioni. Salendo verso la Valle Brembana, i rallentamenti partono già da Valbrembo sulla Villa d’Almè-Dalmine. Pesanti disagi anche per chi scende verso la città: la coda va dal viadotto di Sedrina fino all’abitato di Villa d’Almè. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno attivato un senso unico alternato per permettere i soccorsi.
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