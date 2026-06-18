Investito a Torre Boldone, muore un uomo: si cerca l’auto pirata
L’INCIDENTE. Un uomo è deceduto dopo essere stato urtato da un mezzo che non si è fermato a soccorrerlo verso le 16.15 di giovedì 18 giugno in via San Martino Vecchio a Torre Boldone.Lettura meno di un minuto.
Torre Boldone
Dalle prime testimonianze raccolte, un uomo sarebbe entrato in un bar tabacchi in via San Martino Vecchio a Torre Boldone, intorno alle 16 di giovedì 18 giugno, per chiedere degli alcolici.
Al rifiuto del gestore che lo ho visto già piuttosto alterato, l’uomo è uscito sulla strada e da qui la ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ipotesi sarebbe stato investito da un mezzo che non si è fermato a soccorrerlo.
Nonostante l’intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo non era in possesso dei documenti d’identità e non si è ancora potuto identificare. Parrebbe avere una cinquantina d’anni.
In via San Martino Vecchio anche la polizia locale di Torre Boldone e i carabinieri per i rilievi del caso.
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