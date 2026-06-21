«Io unica passeggera sul volo Genova-Orio». La compagnia: «Pronti a ripensarlo»

Il racconto è quello di Giulia Mietta, giornalista e autrice per The Flight Club, il blog da cui è tratto il titolo dell’articolo. L’oggetto, invece, sono i nuovi collegamenti aerei regionali operati - anche su Orio - da Airidea. «Quaranta minuti di volo, un Saab SF340 a mia completa disposizione», scrive Mietta nel suo pezzo, documentato in video all’interno di un servizio più ampio svolto insieme a due colleghi per raccontare il modo più veloce - tra aereo, treno e auto - di portare «della focaccia fragrante a Bergamo».

E così, martedì 16 giugno, alle 15 è decollata da Genova alla volta di Orio. Un reportage completo quello della giornalista: dalla prenotazione del biglietto, per la quale, racconta, «si viene indirizzati sul sito di Luxwing», ossia la compagnia maltese su cui Airidea si sta intanto appoggiando, al check-in che «non è possibile effettuare online», fino all’esperienza a bordo «tutto sommato confortevole». Il test, però, solleva anche riflessioni sul modello di business dei voli a corto raggio: «Ha senso dal punto di vista del tempo e dei soldi, senza dimenticare l’impatto della produzione di CO2?», si chiede Mietta. Una domanda a cui, almeno per l’ultimo punto, dice, la risposta «è praticamente scontata».