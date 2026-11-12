Madonna dei Campi, blitz notturno dei ladri a Stezzano. Via oggetti sacri e soldi

Un furto ai danni di un vero e proprio simbolo della fede e della devozione popolare bergamasca. Il Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, da sempre meta di pellegrinaggio e punto di riferimento per numerosi fedeli, è stato preso di mira nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, quando ignoti hanno approfittato del buio per scassinare gli ingressi e portare via oggetti sacri e soldi.

«Colpo da un migliaio di euro»

«Sono stati rubati tre calici e un ostensorio, oltre a qualche centinaia di euro contenuti in cancelleria e nelle cassette delle offerte dove vengono raccolte anche le donazioni per le celebrazioni delle Messe – riferisce il parroco di Stezzano don Cesare Micheletti –. A ciò si aggiungono anche i danni alle porte e alle strutture, che vanno sistemate. Complessivamente siamo intorno al migliaio di euro circa. I ladri hanno rovistato nei vari ambienti, buttando all’aria tutta la sagrestia».

Il parroco ha presentato denuncia ai carabinieri. Sull’episodio indagano i militari della stazione di Stezzano, intervenuti insieme ai colleghi della Sezione operativa della Compagnia di Bergamo per i sopralluoghi e i rilievi tecnico-scientifici.

La ricostruzione

Stando a quanto è stato possibile apprendere, all’interno del Santuario mariano sarebbero state individuate diverse impronte ritenute utili agli accertamenti e oggetto quindi di approfondimento. Ancora da chiarire se ad agire siano state una o più persone: l’ipotesi è anche quella di una banda specializzata proprio in colpi ai luoghi di culto. Al vaglio dei carabinieri anche eventuali collegamenti con altri recenti furti ai danni di chiese del territorio, tra cui quelli messi a segno a Cisano Bergamasco e Castione della Presolana.

Il sindaco: «Notizia che fa male»

Nel frattempo si respira grande amarezza a Stezzano, per un episodio che ha ferito tutta la comunità. «Fedeli, pellegrini e frequentatori abituali del Santuario sono rimasti senza parole per l’accaduto – prosegue il parroco –.Questo è un luogo simbolo e la gente è molto dispiaciuta e amareggiata. Ma stiamo già provvedendo a sistemare e le attività del Santuario proseguono regolarmente».

Non nasconde il proprio disappunto anche il sindaco Simone Tangorra. «È un fatto che colpisce e ferisce – commenta il primo cittadino –. Il Santuario è da sempre un luogo simbolo della nostra comunità, frequentato da tutti gli stezzanesi e meta di pellegrinaggio anche per persone provenienti dai paesi limitrofi e da Comuni anche più lontani. La notizia di questo furto fa davvero male».

I precedenti nell’area