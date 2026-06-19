Malore a Sorisole durante la corsa, è morto il runner 54enne: donati gli organi
IL LUTTO. Emanuel Crippa si era sentito male domenica alla Camminata della solidarietà. Sabato il funerale a Paladina.Lettura 1 min.
Non ce l’ha fatta il runner Emanuel Crippa, 54 anni, impiegato tecnico di Paladina. Colpito da un malore domenica mattina, è morto martedì pomeriggio agli Spedali Civili di Brescia, donando gli organi come da sua volontà: era infatti socio delle associazioni Aido e Avis. Domenica Crippa stava partecipando con il figlio Daniele alla 28ª edizione della Camminata della solidarietà, una non competitiva di Petosino organizzata da Avis, Aido e Gruppo missionario parrocchiale, quando nei pressi di una zona impervia conosciuta come «Morti della Calchera» del Monte Canto Alto a Sorisole, verso le 8.40 si è sentito male.
I soccorsi
Sono scattati subito i soccorsi ed è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa presente lungo il percorso. Data la zona impervia, è stato trasferito in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Lascia nel dolore la mamma Giancarla, i figli Federico e Daniele con mamma Sara e la compagna Emanuela. Lavorava alla Madaschi Spa di Gorle come impiegato tecnico.
Chi era Emanul Crippa
Emanuel, che abitava a Paladina in via Libertà 42, era un runner: la corsa era sempre stata la sua passione e aveva partecipato a numerose gare podistiche e camminate come quella di domenica. Per anni ha fatto parte del gruppo «Fo di Pe’», che aveva lasciato alla fine dello scorso anno. Aveva però continuato a partecipare a corse e camminate.
«A nome dell’Aido provinciale e mia personale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Crippa – afferma Franco Cometti, vicepresidente vicario di Aido provinciale –. A rendere più lieve il doloroso distacco dei famigliari dal loro Emanuel, il nobile atto da lui compiuto, aver dato la disponibilità al prelievo degli organi. Infatti grazie ai suoi organi, qualcuna delle 8.000 persone in attesa di un trapianto potrà rinascere ed iniziare una nuova vita». Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella parrocchiale di Paladina.
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