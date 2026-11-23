L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18 da un passante, che lo ha notato a terra e ha chiamato i soccorsi. Arrivati in via Fiume, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Zanica. La salma è stata restituita ai familiari.