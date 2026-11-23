Malore in bicicletta a Zanica, morto un uomo di 51 anni
LA TRAGEDIA. In via Fiume, nel pomeriggio di lunedì 23 novembre. L’allarme lanciato da un passante.Lettura meno di un minuto.
Zanica
Un uomo di 51 anni ha perso la vita nella serata di lunedì 23 novembre a Zanica, a causa di un malore mentre tornava a casa in sella alla propria bicicletta, sulla pista ciclabile di via Fiume.
L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18 da un passante, che lo ha notato a terra e ha chiamato i soccorsi. Arrivati in via Fiume, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Zanica. La salma è stata restituita ai familiari.
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